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РИА Новости

Зеленский призвал Нетаньяху признать "голодомор" геноцидом

14:17 19.08.2019 (обновлено: 16:35 19.08.2019)
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© Фото : пресс-служба Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве
© Фото : пресс-служба Президента Украины
КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Киев с двухдневных визитом, он примет участие в ряде мероприятий.
"Чтя вечную память жертв Холокоста, в котором погибло более 2 миллионов украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать "голодомор" актом геноцида украинского народа", - заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Израиля в Киеве в понедельник.
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Мнение: фальсификации – составная часть украинской политикиУкраинские дипломаты выдали фото польских евреев за изображение крымских татар. Подобные фальсификации служат только одной задаче, отметил в эфире радио Sputnik глава Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Власти Украины объявили "голодомор" геноцидом и актом "тоталитарного террора" против украинцев и добиваются от мирового сообщества признания того же. В России действия Киева воспринимаются как попытка "политизировать историю", внести "недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России".
Голод 1932-1933 годов охватил не только Украину, а все основные зерновые районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 миллионов человек разных национальностей, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона - в РСФСР.
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"Геноцида украинцев не было". Почему Киев боится правды о голодоморе
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Владимир ЗеленскийБиньямин НетаньяхуКиевИзраильУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это заявил еврею тот, кто приветствовал фашистско-бандеровским приветствием?!
19 августа, 15:01
Мадуро Петрович-XXXI
117432635
как буд то вся остальная страна обжиралась,пока "бедных" украинцев "обделяли ",так же отбирали скот и выгребали запасы,но ни кто не ноет по этому поводу по всюду кроме украины !
19 августа, 15:17
Коля Иванов
14600304
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