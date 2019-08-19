Зеленский призвал Нетаньяху признать "голодомор" геноцидом

КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Киев с двухдневных визитом, он примет участие в ряде мероприятий.

"Чтя вечную память жертв Холокоста, в котором погибло более 2 миллионов украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать "голодомор" актом геноцида украинского народа", - заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Израиля в Киеве в понедельник.

Власти Украины объявили "голодомор" геноцидом и актом "тоталитарного террора" против украинцев и добиваются от мирового сообщества признания того же. В России действия Киева воспринимаются как попытка "политизировать историю", внести "недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России".