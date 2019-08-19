Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми выросло до 35 человек

ПЕРМЬ, 19 авг - РИА Новости. Уже 35 человек обратились за помощью к врачам после крупного ДТП с автобусом в Перми, девять из них получили тяжелые травмы, информирует в понедельник администрация города.

Авария произошла в субботу на улице Новогайвинской: водитель автобуса не справился с управлением и врезался в бетонную стену – одна женщина погибла. Всего в момент аварии в автобусе ехали 59 человек, ранее было известно, что пострадали по крайней мере 34 из них.

"По уточненным данным министерства здравоохранения Пермского края, после ДТП … госпитализированы 35 человек, девять из них в тяжелом состоянии", - говорится в релизе.

Родственникам погибшей женщины и пострадавшим оказывают помощь психологи. За психологическим состоянием детей, получивших травмы в ДТП, обещают следить в течение учебного года.

Власти Перми выплатят семье погибшей пассажирки 500 тысяч рублей, пострадавшим с тяжелыми травмами – по 300 тысяч, с травмами средней тяжести – по 150 тысяч.

Помимо этого, пострадавшие могут рассчитывать на страховые выплаты до 2 миллионов рублей.