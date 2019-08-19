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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми выросло до 35 человек

14:17 19.08.2019 (обновлено: 14:21 19.08.2019)
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© Ника МухинаНа месте ДТП в Перми
На месте ДТП в Перми
© Ника Мухина
На месте ДТП в Перми. Архивное фото
ПЕРМЬ, 19 авг - РИА Новости. Уже 35 человек обратились за помощью к врачам после крупного ДТП с автобусом в Перми, девять из них получили тяжелые травмы, информирует в понедельник администрация города.
Авария произошла в субботу на улице Новогайвинской: водитель автобуса не справился с управлением и врезался в бетонную стену – одна женщина погибла. Всего в момент аварии в автобусе ехали 59 человек, ранее было известно, что пострадали по крайней мере 34 из них.
"По уточненным данным министерства здравоохранения Пермского края, после ДТП … госпитализированы 35 человек, девять из них в тяжелом состоянии", - говорится в релизе.
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Родственникам погибшей женщины и пострадавшим оказывают помощь психологи. За психологическим состоянием детей, получивших травмы в ДТП, обещают следить в течение учебного года.
Власти Перми выплатят семье погибшей пассажирки 500 тысяч рублей, пострадавшим с тяжелыми травмами – по 300 тысяч, с травмами средней тяжести – по 150 тысяч.
Помимо этого, пострадавшие могут рассчитывать на страховые выплаты до 2 миллионов рублей.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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