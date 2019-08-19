Убитую под Ульяновском семью похоронят 20 августа на кладбище в Юрловке

САМАРА, 19 авг - РИА Новости. Семья, которую убил подросток в Ульяновской области, будет похоронена во вторник, 20 августа, в селе Юрловка Базарносызганского района, самого подростка похоронят в понедельник, 19 августа, на кладбище в Карсунском районе, сообщила РИА Новости министр семейной, демографической политики и социального благополучия региона Ольга Касимова.

По данным СК, утром 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района с признаками насильственной смерти обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей. Погибшие - члены одной семьи. Впоследствии возле вышки сотовой связи вблизи села было обнаружено тело родственника погибших - 16-летнего подростка.

Ранее СК сообщил, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего покончил c собой. По данным СК, орудием убийства мог быть топор. По информации прокуратуры, подросток мог болеть шизофренией.

"Отец похоронит сына сегодня на кладбище в Карсунском районе Ульяновской области. Что касается убитой семьи, они будут похоронены завтра на кладбище в селе Юрловка Базарносызганского района, это рядом с селом Патрикеево", - сказала Касимова.