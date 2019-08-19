Волонтеры WWF построили ограждение от медведей на станции на острове Вайгач

"В прошлом году мы установили на станции видеокамеры, наладили систему связи, освещение. В этом году второй этап - это установка специальной сетки-заграждения, которую не смогут порвать животные. Проект, который мы реализовали на метеостанции - пилотный. Уверены, что этот опыт можно будет применить и на других станциях, которые находятся в ареале обитания белого медведя", - приводятся в сообщении слова директора Баренц-отделения WWF России, Олега Суткайтиса.