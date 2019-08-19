Волонтеры WWF построили ограждение от медведей на станции на острове Вайгач

МУРМАНСК, 19 авг - РИА Новости. Волонтеры WWF России установили на метеостанции имени Е.К. Федорова на острове Вайгач ограждение длиной 400 метров и высотой 3 метра, которое будет препятствовать проникновению белых медведей на территорию метеорологов, сообщила журналистам пресс-секретарь Баренц-отделения WWF России Татьяна Юлусова.
"Длина забора 400 метров, высота - больше 3 метров. Теперь полярная станция под надежной защитой от непрошенных гостей, и специалисты смогут спокойно передвигаться между хозяйственными постройками и выполнять свои служебные обязанности", - отметила представитель природоохранной организации.
Метеорологи станции имени Федорова живут и работают в ареале обитания белого медведя. На северной оконечности острова Вайгач, между Карским и Баренцевым морями проходит один из миграционных маршрутов белых медведей. Арктический хищник заходит на станцию регулярно.
Эксперты WWF России приняли решение дополнительно установить защитное ограждение по периметру, чтобы снизить число конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем. По словам сотрудников станции, установка ограждения была сопряжена с трудностями: плохой погодой и почти ежедневными визитами белых медведей.
"В прошлом году мы установили на станции видеокамеры, наладили систему связи, освещение. В этом году второй этап - это установка специальной сетки-заграждения, которую не смогут порвать животные. Проект, который мы реализовали на метеостанции - пилотный. Уверены, что этот опыт можно будет применить и на других станциях, которые находятся в ареале обитания белого медведя", - приводятся в сообщении слова директора Баренц-отделения WWF России, Олега Суткайтиса.
Три волонтера WWF России прибыли на метеостанцию месяц назад. Отмечается, что для Северного управления гидрометслужбы это первый опыт привлечения волонтеров, который стал возможным благодаря совместному проекту с Всемирным фондом дикой природы.