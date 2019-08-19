В ДНР заявили о прибытии в Донбасс полка украинских спецназовцев

ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Бойцы полка спецназначения сил специальных операций Украины прибыли в Донбасс, не исключены провокации, заявил в понедельник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
"По данным нашей разведки, в зону ответственности 35-й бригады морской пехоты прибыла группа боевиков в количестве шести человек из состава восьмого полка спецназначения сил специальных операций", - сказал Безсонов.
По его словам, накануне трое из украинских силовиков были замечены в нейтральной зоне пункта пропуска на линии соприкосновения.
"Они под видом мирных жителей осматривали местность и дорогу, после чего вернулись обратно на подконтрольную Киеву территорию. По нашим данным, все трое входят в состав подразделения восьмого полка, задача которого является проведение диверсионно-разведывательных операций. Мы не исключаем, что украинские оккупанты готовят ряд провокационных действий, направленных на дестабилизацию обстановки на линии соприкосновения", - добавил Безсонов.