В ДНР заявили о прибытии в Донбасс полка украинских спецназовцев

ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Бойцы полка спецназначения сил специальных операций Украины прибыли в Донбасс, не исключены провокации, заявил в понедельник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"По данным нашей разведки, в зону ответственности 35-й бригады морской пехоты прибыла группа боевиков в количестве шести человек из состава восьмого полка спецназначения сил специальных операций", - сказал Безсонов.

По его словам, накануне трое из украинских силовиков были замечены в нейтральной зоне пункта пропуска на линии соприкосновения.