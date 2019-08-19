Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T14:13Z
https://ria.ru/20190819/1557636168.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155733/88/1557338807_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_20ba2119119f40307773796e72defa3e.jpg
РИА Новости

В ДНР заявили о прибытии в Донбасс полка украинских спецназовцев

14:13 19.08.2019
810
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Бойцы полка спецназначения сил специальных операций Украины прибыли в Донбасс, не исключены провокации, заявил в понедельник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
"По данным нашей разведки, в зону ответственности 35-й бригады морской пехоты прибыла группа боевиков в количестве шести человек из состава восьмого полка спецназначения сил специальных операций", - сказал Безсонов.
По его словам, накануне трое из украинских силовиков были замечены в нейтральной зоне пункта пропуска на линии соприкосновения.
"Они под видом мирных жителей осматривали местность и дорогу, после чего вернулись обратно на подконтрольную Киеву территорию. По нашим данным, все трое входят в состав подразделения восьмого полка, задача которого является проведение диверсионно-разведывательных операций. Мы не исключаем, что украинские оккупанты готовят ряд провокационных действий, направленных на дестабилизацию обстановки на линии соприкосновения", - добавил Безсонов.
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
18 августа, 21:07РИА Новости
Правозащитник рассказал о нерасследованных преступлениях ВСУ в Донбассе
0000143
Обсудить 2
Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныВ мире
Рекомендуем
Порт в Севастополе
Украина арестовала танкер, якобы поставлявший топливо Черноморскому флоту
РИА
Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сопровождение российского самолета швейцарскими ВВС
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
Ситуация в Идлибе
В Минобороны Турции сообщили о трех жертвах удара сирийских ВВС по Идлибу
Лента
новостей
Истребитель Ф/A-18 Хорнет ВВС Швейцарии сопровождает российский пассажирский самолет. 19 августа 2019
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве
Зеленский призвал Нетаньяху признать "голодомор" геноцидом
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар
Сирийская армия перекрыла линии снабжения боевиков "Джебхат ан-Нусры"*
Офицер Совместного центра контроля и координации фиксирует повреждения гаражей в результате артобстрела Горловки.
В ДНР опровергли сообщения Guardian о российских военных под Иловайском
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян о летучке в New York Times: "сговор" Трампа и России вышел из моды
Кадры полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Сирийские военные
Источник: сирийские военные окружили город Хан-Шейхун
Отдыхающие на городском пляже Ялты
Мэр Ялты предложил убрать из герба города "навязанные понятия"
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03ОНФ проверит доступность бесплатных медосмотров для работников школ
09:00На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
07:55В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"
07:53СМИ: банковские карты предложили блокировать при подозрительных транзакциях
Лента новостейМолния