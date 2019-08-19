Силовики 175 раз нарушили новое перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские силовики 175 раз нарушили новое перемирие в Донбассе, один мирный житель погиб, один ранен, заявил в понедельник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Новое перемирие действует в Донбассе с 21 июля. Оно предусматривает полный запрет на ведение любого вида огня, диверсионную деятельность, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
"С момента объявления перемирия с 21 июля враг нарушил его 175 раз, выпустив по территории нашей республики 24 снаряда калибром 122 миллиметра, шесть танковых снарядов, 87 мин калибром 120 миллиметров, 120 мин калибром 82 миллиметра", - сказал Безсонов.
По его словам, также украинские силовики вели огонь по территории республики из гранатометов, вооружения БМП. В результате обстрелов повреждено 35 домов и объектов инфраструктуры. "В результате обстрелов вооруженных формирований Украины погиб один мирный житель еще один получил ранения", - добавил Безсонов.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru