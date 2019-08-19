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РИА Новости

Силовики 175 раз нарушили новое перемирие, заявили в ДНР

14:09 19.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов в ДНР
Осколки снарядов в ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские силовики 175 раз нарушили новое перемирие в Донбассе, один мирный житель погиб, один ранен, заявил в понедельник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Новое перемирие действует в Донбассе с 21 июля. Оно предусматривает полный запрет на ведение любого вида огня, диверсионную деятельность, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
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"С момента объявления перемирия с 21 июля враг нарушил его 175 раз, выпустив по территории нашей республики 24 снаряда калибром 122 миллиметра, шесть танковых снарядов, 87 мин калибром 120 миллиметров, 120 мин калибром 82 миллиметра", - сказал Безсонов.
По его словам, также украинские силовики вели огонь по территории республики из гранатометов, вооружения БМП. В результате обстрелов повреждено 35 домов и объектов инфраструктуры. "В результате обстрелов вооруженных формирований Украины погиб один мирный житель еще один получил ранения", - добавил Безсонов.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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