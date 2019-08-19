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РИА Новости
Культура

Фестиваль "Русский Classic Open Air" впервые пройдет в Коломенском

14:11 19.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный музыкальный фестиваль "Усадьба Jazz" в Москве
Международный музыкальный фестиваль Усадьба Jazz в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Фестиваль "Русский Classic Open Air" впервые пройдет в парке Коломенское в Москве, рассказала журналистам оперная певица Вера Кононова.
"Уже более пяти лет мы проводим "Classic Open Air" в Москве, и это всегда было в Аптекарском огороде, куда приходило по пять тысяч москвичей послушать классическую музыку. И мы вдруг впервые проводим его 31 августа возле церкви Вознесения в Коломенском", - сказала Кононова.
Она отметила, что в парке выступят солисты Большого театра, Театра Станиславского и Немировича-Данченко, Мариинки и других.
Программа начнется в два часа дня и продлится до самой ночи. Ее откроют звоны на колокольне Святого Георгия, затем состоится выступление духового оркестра. Кроме того, для гостей организуют гулянья в русском стиле: колядки, гадания на венках и хороводы.
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