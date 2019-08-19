Фестиваль "Русский Classic Open Air" впервые пройдет в Коломенском

"Уже более пяти лет мы проводим "Classic Open Air" в Москве, и это всегда было в Аптекарском огороде, куда приходило по пять тысяч москвичей послушать классическую музыку. И мы вдруг впервые проводим его 31 августа возле церкви Вознесения в Коломенском", - сказала Кононова.