ВСУ нарушили перемирие почти 70 раз за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские силовики почти 70 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в ведомстве сообщали, что с 5 по 12 августа зафиксировали 46 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

"За период с 12 по 18 августа было зафиксировано 68 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Ранения получил один мирный житель. По территории республики было выпущено 24 снаряда калибром 122 миллиметра, 148 мин калибром 120 и 82 миллиметра, также шесть танковых снарядов. Повреждения получили три объекта инфраструктуры и 19 жилых домов", - сказал представитель СЦКК.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.