Итальянец, которого унесло в море на матрасе, пересек Мессинский пролив

РИМ, 19 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Молодой мужчина был спасен сотрудниками береговой охраны Италии в море у берегов Сицилии после того, как на надувном матрасе он проплыл около десяти километров и пересек Мессинский пролив.

По сообщениям местных СМИ, 28-летний итальянец отдыхал на одном из многочисленных пляжей так называемого Фиолетового побережья Калабрии близ города Шилла. Во время дневного купания он задремал на обычном надувном матрасе, а когда проснулся, оказалось, что сильным течением его унесло далеко в море.