В Госдуме создали комиссию по расследованию вмешательства в дела России

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Совет Госдумы создал комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств, первое заседание пройдёт на этой неделе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с решением Совета.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве. Позднее глава "Справедливой России" Сергей Миронов предложил нижней палате парламента рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании Совета ГД. Предложение Миронова поддержали все думские фракции.
"Комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств создали решением Совета Думы. На этой неделе они уже соберутся. Председатель комиссии (Василий) Пискарев", - сообщил собеседник агентства.