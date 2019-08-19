В Госдуме создали комиссию по расследованию вмешательства в дела России

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве. Позднее глава "Справедливой России" Сергей Миронов предложил нижней палате парламента рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании Совета ГД. Предложение Миронова поддержали все думские фракции.