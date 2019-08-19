Премьер Израиля пригласил Зеленского в Иерусалим

КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Иерусалим.
Нетаньяху прибыл в Киев с двухдневных визитом, он примет участие в ряде мероприятий.
"Хочу воспользоваться этой возможностью и пригласить Вас в Иерусалим. Мы уже согласовали, что это будет на следующей неделе. Ну, если не на следующей неделе, то, по крайней мере, очень скоро", - сказал Нетаньяху во время общего брифинга с Зеленским, трансляция велась на странице офиса президента Украины в Facebook.