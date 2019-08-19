Эксперт призвал не возлагать излишних надежд на встречу Путина и Макрона

ПАРИЖ, 19 авг - РИА Новости, Виктория Иванова. Встреча президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина дает надежду на возобновление плодотворного диалога, но тешить себя ложными надеждами не стоит, заявил в беседе с РИА Новости французский экономист Жак Сапир.

Путин посетит Францию во второй половине дня 19 августа с однодневным визитом, в ходе которого обсудит с президентом этой страны двустороннее сотрудничество и Украину.

"Российский президент прибудет во Францию 19 августа. После разнообразных "выкрутасов" со стороны Эммануэля Макрона, который полагает Россию "силой дестабилизации" Франции и ЕС, этот визит происходит в ключевой момент для дипломатий обеих стран, пусть и не по одним и тем же причинам", - отмечает собеседник агентства.

По словам Сапира, "французская дипломатия переживает тяжелые времена, … Франция давно не была настолько изолирована на международной сцене". Он отмечает, что Макрон считал, что сможет быть на равных с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и использовать личные отношения с американским лидером Дональдом Трампом, однако ни с одним, ни с другим не сложилось наиболее благоприятного взаимодействия.

"В этом контексте Эммануэль Макрон с прошлой весны ищет способа приблизиться к Владимиру Путину или по меньшей мере с ним поговорить", - подчеркивает эксперт, отмечая немало предпосылок к дискуссии двух лидеров.

"Смена президента Украины, избрание большинством голосов нового президента - господина Зеленского - поспособствовала ослаблению (напряженности) на востоке Украины. Вырисовывается возможность нового соглашения, которое заменило бы Минское от 2015 года, которое украинская сторона никогда не хотела реализовывать. Позиция России по Ирану … тоже недалека от позиции Франции. Более того, несмотря на санкции и контрсанкции, торговля между Францией и Россией продолжалась, хоть Франция потеряла позиции на российском рынке", - перечислил Сапир.

Он отметил, что "для России Франция всегда представлялась важным политическим партнером", а "в свете риска немецкой гегемонии в Европе РФ хорошо понимает, что настоящим посредником не может быть ни Италия, ни Великобритания".

"И посему логично, что Владимир Путин заинтересован во Франции и ищет способ возобновить конструктивный диалог с ней. Но он знает, что, пока Макрон не откажется от своих проектов - грандиозных настолько, насколько же тщетных, - и что идеологически он будет все еще таким же антироссийски настроенным, как о том заставляют думать его последние заявления, возможности реального конструктивного диалога будут ограничены", - добавил собеседник агентства.

Вместе с тем, подчеркнул Сапир, "визит Владимира Путина во Францию - это хорошо".