Зеленский обсудил с Нетаньяху ситуацию в Донбассе

КИЕВ, 19 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в Донбассе.
Нетаньяху прибыл в Киев с двухдневных визитом.
"Мы начали (встречу – ред.) с вопроса, в котором наши израильские друзья разбираются лучше других, это вопрос войны и безопасности", - сказал Зеленский в ходе совместного с Нетаньяху брифинга, который транслировался в понедельник на странице офиса президента в Facebook.
По его словам, Киеву есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах безопасности и обороны. Зеленский также поблагодарил премьера за поддержку территориальной целостности Украины.