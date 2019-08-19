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РИА Новости

Зеленский обсудил с Нетаньяху ситуацию в Донбассе

13:52 19.08.2019 (обновлено: 13:54 19.08.2019)
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
КИЕВ, 19 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в Донбассе.
Нетаньяху прибыл в Киев с двухдневных визитом.
"Мы начали (встречу – ред.) с вопроса, в котором наши израильские друзья разбираются лучше других, это вопрос войны и безопасности", - сказал Зеленский в ходе совместного с Нетаньяху брифинга, который транслировался в понедельник на странице офиса президента в Facebook.
По его словам, Киеву есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах безопасности и обороны. Зеленский также поблагодарил премьера за поддержку территориальной целостности Украины.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассВладимир ЗеленскийБиньямин НетаньяхуИзраильУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Донбасс - это не палестинская резервация, советы Нетаньяху по блокаде там не сработали. Хотя, почерк Запада в удушении неугодных, там сквозит во всём
19 августа, 14:14
Марина Бойко
2000057
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