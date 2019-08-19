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РИА Новости

В Минпромторге считают запрет на экспорт леса в Китай нецелесообразным

13:52 19.08.2019 (обновлено: 14:27 19.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВырубка леса
Вырубка леса
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вырубка леса . Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Введение полного запрета на экспорт леса в Китай сейчас не имеет смысла, заявил РИА Новости министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на прошлой неделе заявил, что Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов в РФ. Министр говорил, что с китайскими коллегами ведется серьезная работа, и он лично попросил правоохранительные органы КНР подключиться к решению проблемы "черных лесорубов".
"Сейчас Китай является основным торгово-экономическим партнером России, и в наших планах - наращивать взаимный товарооборот. Поэтому устанавливать какие-либо ограничения экспортно-импортных операций, в том числе в отношении лесопромышленных материалов, без крайней необходимости нецелесообразно", - сказал Мантуров.
Он уточнил, что знаком с инициативой Кобылкина и разделяет озабоченность своего коллеги в отношении рационального использования лесных ресурсов страны. "Но не считаю, что вопрос полного запрета на экспорт леса в Китай требует немедленного решения", - заявил Мантуров. В Минпромторге пояснили, что проблема незаконной вырубки лесов - это внутренний вопрос, решению которого должны совместно уделить внимание региональные власти и правоохранительные органы.
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"Благодаря тому, что мы стимулируем производство внутри страны, доля экспорта необработанной древесины из России поступательно снижается из года в год - на данный момент она не превышает 9%", - отметил министр.
"В соответствии с международными правилами, Россия не может ввести запрет на вывоз только для одного конкретного государства: если мы установим ограничения в отношении какой-либо страны, она также может применить зеркальные меры в соответствии с правилами ВТО", - напомнил также Мантуров.
Ранее лесопромышленники заявили РИА Новости, что запрет поставок леса в Китай может стать причиной появления полулегальных лесопилок и деревообрабатывающих производств.
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Министерство промышленности и торговли РФКитайРоссияЭкономика
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Минпромторг готов всё продать а там трава не расти......
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Арсений Понфиленко
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