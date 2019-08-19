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РИА Новости

Суд в Москве получил заявление о банкротстве основателя "Нового потока"

13:52 19.08.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковДмитрий Мазуров
Дмитрий Мазуров
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Дмитрий Мазуров. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление иностранной компании Persit Services Inc., требующей признать банкротом Дмитрия Мазурова, председателя совета директоров и основателя группы "Новый поток", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Заявление о банкротстве поступило в суд 16 августа, дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена. В материалах суда на данный момент не указана сумма задолженности Мазурова перед Persit Services.
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Кунцевский районный суд Москвы в ноябре 2018 года по иску Persit Services взыскал с Мазурова около 32 миллионов долларов по договору поручительства. Как следует из судебного акта, договор был заключен в рамках сделок по покупке Афипского НПЗ. Подтверждением того, что обращение Persit Services в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Мазурова связано именно с этим решением Кунцевского суда, РИА Новости не располагает.
В 2017 году "Новый поток" заявил о начале управления Афипским НПЗ в Краснодарском крае после того, как международная трейдинговая группа закрыла сделку по приобретению в нем доли у "Нефтегазиндустрии" Владимира Когана. СМИ связывали трейдинговую группу с Мазуровым. Весной "Новый поток" потерял управление в Афипском НПЗ. Контрольный пакет завода приобрела структура группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.
Мазуров был задержан в июле в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело возбуждено по заявлению Сбербанка, являющегося крупнейшим кредитором группы. Ранее, в конце мая, Сбербанк взыскал как залог по кредиту 100% акций компании, через которую структуры Мазурова владели 80% акций Антипинского НПЗ, основного актива "Нового потока".
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