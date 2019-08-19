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РИА Новости

YouTube ограничил доступ к оскорбляющему российский флаг ролику

13:50 19.08.2019 (обновлено: 16:40 19.08.2019)
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© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube
© РИА Новости
Логотип YouTube. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Видеохостинг YouTube ограничил доступ к видеоролику, оскорбляющему государственный флаг России, заявил Роскомнадзор.
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В пятницу ведомство сообщило, что американской компании Google, владеющей YouTube, уже трижды направляли уведомления с требованием удалить противоправной контент, однако корпорация их проигнорировала.
В марте этого года Владимир Путин подписал ряд законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам, конституции или органам власти.
В случае обнаружения такой информации у владельцев ресурса есть сутки, чтобы удалить оскорбительный контент, иначе его ждет блокировка.
Логотип компании Google
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