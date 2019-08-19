YouTube ограничил доступ к оскорбляющему российский флаг ролику

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Видеохостинг YouTube ограничил доступ к видеоролику, оскорбляющему государственный флаг России, заявил Роскомнадзор.

В пятницу ведомство сообщило, что американской компании Google, владеющей YouTube, уже трижды направляли уведомления с требованием удалить противоправной контент, однако корпорация их проигнорировала.

В марте этого года Владимир Путин подписал ряд законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам, конституции или органам власти.