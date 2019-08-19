В ЛНР заявили о ранении двух ополченцев в результате обстрела силовиков

ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Два ополченца самопровозглашенной Луганской народной республики получили ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВС Украины.

"В результате подлого обстрела ранения получили двое защитников республики. В настоящее время раненные доставлены в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная медицинская помощь, их состояние стабильное", - сообщил Филипоненко.