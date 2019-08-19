Медведев освободил Филимонова от должности заместителя гендиректора ТАСС

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя генерального директора информационного агентства России ТАСС Максима Филимонова, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее, РЭЦ сообщал, что бывший главный редактор ТАСС Максим Филимонов возглавит с 19 августа блок внешних коммуникаций Российского экспортного центра, входящего в группу ВЭБ.РФ, одной из его приоритетных задач станет реализация единой коммуникационной политики по поддержке экспорта
"Освободить Филимонова Максима Геннадьевича от должности заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) по его просьбе", - говорится в тексте распоряжения.
Максим Филимонов родился в 1974 году, в 1996 году закончил факультет журналистики МГУ, в 2015 году получил степень MBA программы Trium Global EMBA. Награжден орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, благодарностью президента РФ. До работы в ТАСС он занимал пост первого заместителя главного редактора РИА Новости, где, в частности, отвечал за реализацию проекта национального хост-агентства и фото-пула Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. До этого работал главным редактором службы новостей на русском языке Reuters, возглавлял отделы финансовых новостей газет "Ведомости" и "Время МН".