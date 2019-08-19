Медведев освободил Филимонова от должности заместителя гендиректора ТАСС

Ранее, РЭЦ сообщал, что бывший главный редактор ТАСС Максим Филимонов возглавит с 19 августа блок внешних коммуникаций Российского экспортного центра, входящего в группу ВЭБ.РФ, одной из его приоритетных задач станет реализация единой коммуникационной политики по поддержке экспорта

Максим Филимонов родился в 1974 году, в 1996 году закончил факультет журналистики МГУ, в 2015 году получил степень MBA программы Trium Global EMBA. Награжден орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, благодарностью президента РФ. До работы в ТАСС он занимал пост первого заместителя главного редактора РИА Новости, где, в частности, отвечал за реализацию проекта национального хост-агентства и фото-пула Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. До этого работал главным редактором службы новостей на русском языке Reuters, возглавлял отделы финансовых новостей газет "Ведомости" и "Время МН".