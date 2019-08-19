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РИА Новости

Медведев освободил Филимонова от должности заместителя гендиректора ТАСС

13:48 19.08.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание информационного агентства России ТАСС
Здание информационного агентства России ТАСС
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание информационного агентства России ТАСС . Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя генерального директора информационного агентства России ТАСС Максима Филимонова, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее, РЭЦ сообщал, что бывший главный редактор ТАСС Максим Филимонов возглавит с 19 августа блок внешних коммуникаций Российского экспортного центра, входящего в группу ВЭБ.РФ, одной из его приоритетных задач станет реализация единой коммуникационной политики по поддержке экспорта
Вывеска на здании информационного агентства ТАСС в Москве
2 августа, 12:56РИА Новости
Бывший главред ТАСС Филимонов возглавит блок внешних коммуникаций РЭЦ
"Освободить Филимонова Максима Геннадьевича от должности заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) по его просьбе", - говорится в тексте распоряжения.
Максим Филимонов родился в 1974 году, в 1996 году закончил факультет журналистики МГУ, в 2015 году получил степень MBA программы Trium Global EMBA. Награжден орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, благодарностью президента РФ. До работы в ТАСС он занимал пост первого заместителя главного редактора РИА Новости, где, в частности, отвечал за реализацию проекта национального хост-агентства и фото-пула Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. До этого работал главным редактором службы новостей на русском языке Reuters, возглавлял отделы финансовых новостей газет "Ведомости" и "Время МН".
Михаил Петров
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