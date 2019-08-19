Испания предложила судну Open Arms два новых порта для высадки мигрантов

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Правительство Испании после отказа судна Open Arms, на борту которого находятся более ста мигрантов, направиться в порт в Андалусии предложило активистам гавани на Балеарских островах.

Судно неправительственной организации (НПО) Proactiva Open Arms стоит в нескольких сотнях метров от итальянского острова Лампедуза, но власти Италии не разрешают ему входить в порт. Испанские власти в воскресенье предложили принять судно в порту города Альхесирас (провинция Кадис, автономное сообщество Андалусия).

Однако представители НПО отказалась, заявив, что Альхесирас расположен в 950 морских милях (более 1,5 тысячи километров) и пяти днях пути, а ситуация на борту "чрезвычайная". Несколько мигрантов, узнав о предложении испанских властей, бросились в воду, чтобы добраться до итальянского берега вплавь.

"После того, как руководители Open Arms отвергли высадку в Альхесирасе, правительство предложило им испанские порты Пальма-де-Мальорка и Маон, как ближайшие по пути следования", - говорится в правительственном заявлении.

Указанные порты расположены на островах Мальорка и Менорка в составе Балеарских островов. От судна их отделяет примерно тысяча километров.