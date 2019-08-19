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РИА Новости

Испания предложила судну Open Arms два новых порта для высадки мигрантов

13:45 19.08.2019
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© AP Photo / Francisco GenticoМигрант читает Коран на борту судна испанских спасателей Open Arms
Мигрант читает Коран на борту судна испанских спасателей Open Arms
© AP Photo / Francisco Gentico
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Правительство Испании после отказа судна Open Arms, на борту которого находятся более ста мигрантов, направиться в порт в Андалусии предложило активистам гавани на Балеарских островах.
Судно неправительственной организации (НПО) Proactiva Open Arms стоит в нескольких сотнях метров от итальянского острова Лампедуза, но власти Италии не разрешают ему входить в порт. Испанские власти в воскресенье предложили принять судно в порту города Альхесирас (провинция Кадис, автономное сообщество Андалусия).
Однако представители НПО отказалась, заявив, что Альхесирас расположен в 950 морских милях (более 1,5 тысячи километров) и пяти днях пути, а ситуация на борту "чрезвычайная". Несколько мигрантов, узнав о предложении испанских властей, бросились в воду, чтобы добраться до итальянского берега вплавь.
"После того, как руководители Open Arms отвергли высадку в Альхесирасе, правительство предложило им испанские порты Пальма-де-Мальорка и Маон, как ближайшие по пути следования", - говорится в правительственном заявлении.
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Указанные порты расположены на островах Мальорка и Менорка в составе Балеарских островов. От судна их отделяет примерно тысяча километров.
После публикации коммюнике НПО заявило, что Испания и Италия заключили соглашение, чтобы принять мигрантов на Мальорке. В связи с этим они потребовали от обоих государств "гарантировать, с применением необходимых мер, что все люди в результате высадятся в безопасном порту", сообщает газета Periodico. Мадрид отрицает наличие каких-либо договоренностей с Римом.
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