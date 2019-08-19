В Каменке начали обследовать дома, пострадавшие из-за взрывов на полигоне

Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ на территории поселка Каменка рядом с горевшим складом в Ачинском районе. Архивное фото

Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ на территории поселка Каменка рядом с горевшим складом в Ачинском районе

КРАСНОЯРСК, 19 авг - РИА Новости. Районная комиссия приступила к обследованию квартир и оценке ущерба в домах деревни Каменка Красноярского края, пострадавших при серии взрывов на военном полигоне, сообщила администрация Ачинского района.

"Сформирована районная комиссия по обследованию квартир жителей деревни Каменка для определения ущерба, причиненного имуществу, на получение денежных компенсаций до 20 тысяч рублей и до 50 тысяч рублей. С сегодняшнего дня комиссия работает в деревне Каменка и обследует дома, находящиеся по адресам: улица Лесная 6, 7 и 8", - говорится в сообщении.

Во вторник члены комиссии посетят дома по адресу: улица Лесная, 4, а также квартиры жителей деревни Каменка, которые находятся в пункте временного размещения. В среду, 21 августа, будут обследованы три дома по адресам: улица Лесная, 9, 10 и 12.

Власти просят жителей находиться в своих квартирах при визите комиссии.