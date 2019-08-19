В Каменке начали обследовать дома, пострадавшие из-за взрывов на полигоне

КРАСНОЯРСК, 19 авг - РИА Новости. Районная комиссия приступила к обследованию квартир и оценке ущерба в домах деревни Каменка Красноярского края, пострадавших при серии взрывов на военном полигоне, сообщила администрация Ачинского района.
"Сформирована районная комиссия по обследованию квартир жителей деревни Каменка для определения ущерба, причиненного имуществу, на получение денежных компенсаций до 20 тысяч рублей и до 50 тысяч рублей. С сегодняшнего дня комиссия работает в деревне Каменка и обследует дома, находящиеся по адресам: улица Лесная 6, 7 и 8", - говорится в сообщении.
Во вторник члены комиссии посетят дома по адресу: улица Лесная, 4, а также квартиры жителей деревни Каменка, которые находятся в пункте временного размещения. В среду, 21 августа, будут обследованы три дома по адресам: улица Лесная, 9, 10 и 12.
Власти просят жителей находиться в своих квартирах при визите комиссии.
В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. Население Каменки в количестве более 1200 человек было эвакуировано. Людей разместили в пункте временного размещения. Большая часть устроилась у родственников. По данным Минобороны, повторную детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина же первого пожара пока не ясна.