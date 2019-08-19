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РИА Новости

Прототип героя сериала "Чернобыль" оценил доклад США об аварии на ЧАЭС

13:41 19.08.2019 (обновлено: 16:09 19.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаброшенный Дворец культуры "Энергетик" на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
Заброшенный Дворец культуры Энергетик на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Стрингер
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Заброшенный Дворец культуры "Энергетик" на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Прототип одного из героев сериала "Чернобыль" генерал-майор Николай Тараканов назвал "безумными вымыслами" опубликованные данные разведки США, которая в начале мая 1986 года прогнозировала огромное число погибших в момент аварии на Чернобыльской АЭС.
"Я скажу прямо — это безумные вымыслы. Сразу после взрыва никакого множества погибших не было", — сказал Тараканов РИА Новости.
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"Американцы сняли сериал "Чернобыль" и раздувают эту тему. Надо к этому относиться скептически", — добавил он.
Тараканов напомнил, что в первые часы после аварии 26 апреля 1986 года погибли два человека, а позже, в мае-июне того же года, от лучевой болезни умерли около 30 человек.
В США рассекретили первый отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Согласно секретному докладу, направленному 2 мая 1986 года на имя госсекретаря США Джорджа Шульца, в первые дни после аварии на ЧАЭС американские спецслужбы сомневались в правдивости официальных сообщений о количестве жертв. Разведывательное сообщество считает "чепухой", что на тот момент погибли только два человека, написал ассистент по вопросам разведки и исследований госсекретаря США Мортон Абрамовиц, указывая на масштабы разрушения.
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Как следует из доклада, американская разведка предполагала большое число погибших в результате аварии на ЧАЭС. Свои выводы спецслужбы строили на основании снимков масштабных разрушений на четвертом энергоблоке ЧАЭС. Утверждалось, что "все находившиеся в непосредственной близости к эпицентру взрыва либо погибли сразу, либо получили такие дозы радиации, которые не являются совместимыми с жизнью".
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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Непосредственно в момент взрыва погиб один человек — старший оператор главных циркуляционных насосов реакторного цеха № 2 Валерий Ходемчук, его завалило обломками оборудования. Спустя несколько часов после аварии от тяжелых травм скончался инженер-наладчик систем автоматики Владимир Шашенок. В течение нескольких последующих недель от острой лучевой болезни умерли около 30 человек из числа персонала энергоблока № 4 и пожарных, принимавших участие в ликвидации последствий аварии в первые часы после нее.
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