Украина арестовала танкер, якобы поставлявший топливо Черноморскому флоту

Тогда же в так называемой прокуратуре Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины, заявили, что в июне 2015 года этот же танкер, но под названием Vilga, поставлял топливо подразделениям российского Черноморского флота в Севастополь.