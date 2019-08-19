Украина арестовала танкер, якобы поставлявший топливо Черноморскому флоту

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. Херсонский апелляционный суд арестовал танкер Mriya (IMO 9109811), якобы поставлявший топливо в Крым, сообщила украинская прокуратура.
Одиннадцатого августа на судне прошли обыски. Сенатор Олег Морозов заявил, что Россия опротестует незаконные действия Украины в отношении танкера.
Тогда же в так называемой прокуратуре Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины, заявили, что в июне 2015 года этот же танкер, но под названием Vilga, поставлял топливо подразделениям российского Черноморского флота в Севастополь.
Согласно данным Международной федерации транспортных рабочих, судно "Вилга" (IMO 9109811) ходит под флагом Украины. По сведениям онлайн-портала, сейчас он пришвартован в порту Херсона, недалеко от заблокированного российского танкера "Механик Погодин".
По данным портала Equasis, с 2013 по 2017 год судно принадлежало российской компании "ИнвестТрансГрупп", а с июня 2018-го — киевской Felina Development. Тогда же танкер переименовали в Mriya.
Эксперты в морской отрасли сообщили РИА Новости, что на судне может быть 15-17 членов экипажа, среди которых украинцы, россияне, грузины, азербайджанцы.
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