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РИА Новости

Украина арестовала танкер, якобы поставлявший топливо Черноморскому флоту

13:35 19.08.2019 (обновлено: 15:24 19.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей ПетросянПорт в Севастополе
Порт в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Петросян
КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. Херсонский апелляционный суд арестовал танкер Mriya (IMO 9109811), якобы поставлявший топливо в Крым, сообщила украинская прокуратура.
Одиннадцатого августа на судне прошли обыски. Сенатор Олег Морозов заявил, что Россия опротестует незаконные действия Украины в отношении танкера.
Тогда же в так называемой прокуратуре Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины, заявили, что в июне 2015 года этот же танкер, но под названием Vilga, поставлял топливо подразделениям российского Черноморского флота в Севастополь.
Согласно данным Международной федерации транспортных рабочих, судно "Вилга" (IMO 9109811) ходит под флагом Украины. По сведениям онлайн-портала, сейчас он пришвартован в порту Херсона, недалеко от заблокированного российского танкера "Механик Погодин".
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
30 июля, 19:10РИА Новости
В России отреагировали на арест Киевом танкера Nika Spirit
По данным портала Equasis, с 2013 по 2017 год судно принадлежало российской компании "ИнвестТрансГрупп", а с июня 2018-го — киевской Felina Development. Тогда же танкер переименовали в Mriya.
Эксперты в морской отрасли сообщили РИА Новости, что на судне может быть 15-17 членов экипажа, среди которых украинцы, россияне, грузины, азербайджанцы.
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
30 июля, 16:54Радио
"Точка?" На Украине арестован российский танкер
488078312116
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РоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Так танкер то украинский, России зачем протестовать?
19 августа, 14:09
Мадуро Петрович-XXXI
8162014
Расскажите нам, как Россия должна реагировать на арест украинцами украинского же танкера?
19 августа, 14:07
Голохвастов Анатолий
22161002
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