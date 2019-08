Морякам задержанного в Ростове-на-Дону судна выплатили зарплату

"В Ростове-на-Дону закончилась акция протеста на судне "Vostok" (флаг Того, ИМО 8721428): компания "Blackmed Maritime Ltd." погасила задолженность перед моряками на сумму более 71 тысячи долларов", - сообщила пресс-служба РПСМ со ссылкой на данные председателя Азово-Донской территориальной организации профсоюза Леонида Глушака.

Согласно сообщению РПСМ, судно принадлежит компании Blackmed Maritime Ltd (Стамбул, Турция). По данным портала Equasis, с лета 2018 года зарегистрированным владельцем является East Shipping Ltd-Sey (Стамбул, Турция), менеджер - At Shipmanagement Co (Стамбул, Турция).