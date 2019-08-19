Морякам задержанного в Ростове-на-Дону судна выплатили зарплату

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Моряки задержанного в Ростове судна для перевозки генеральных грузов "Vostok" (IMO 8721428) прекратили протест, работодатель погасил долг по заработной плате, сообщила пресс-служба Российского профессионального союза моряков (РПСМ).
Профсоюз ранее сообщал, что судно "Vostok" с 20 июня 2019 года стоит в порту Ростова-на-Дону, где его задержала служба государственного портового контроля. На борту 11 человек – 10 россиян и одна гражданка Украины, коллективного договора Международной федерации транспортных рабочих (ITF) нет. Моряки в середине августа объявили акцию протеста из-за задержки зарплаты, отказавшись выполнять работы кроме необходимого минимума для безопасности мореплавания.
"В Ростове-на-Дону закончилась акция протеста на судне "Vostok" (флаг Того, ИМО 8721428): компания "Blackmed Maritime Ltd." погасила задолженность перед моряками на сумму более 71 тысячи долларов", - сообщила пресс-служба РПСМ со ссылкой на данные председателя Азово-Донской территориальной организации профсоюза Леонида Глушака.
Кроме того, на судно "Vostok" прибыл сменный экипаж, предыдущий экипаж списался.
Согласно сообщению РПСМ, судно принадлежит компании Blackmed Maritime Ltd (Стамбул, Турция). По данным портала Equasis, с лета 2018 года зарегистрированным владельцем является East Shipping Ltd-Sey (Стамбул, Турция), менеджер - At Shipmanagement Co (Стамбул, Турция).