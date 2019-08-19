Морякам задержанного в Ростове-на-Дону судна выплатили зарплату

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Моряки задержанного в Ростове судна для перевозки генеральных грузов "Vostok" (IMO 8721428) прекратили протест, работодатель погасил долг по заработной плате, сообщила пресс-служба Российского профессионального союза моряков (РПСМ).

Профсоюз ранее сообщал, что судно "Vostok" с 20 июня 2019 года стоит в порту Ростова-на-Дону, где его задержала служба государственного портового контроля. На борту 11 человек – 10 россиян и одна гражданка Украины, коллективного договора Международной федерации транспортных рабочих (ITF) нет. Моряки в середине августа объявили акцию протеста из-за задержки зарплаты, отказавшись выполнять работы кроме необходимого минимума для безопасности мореплавания.

"В Ростове-на-Дону закончилась акция протеста на судне "Vostok" (флаг Того, ИМО 8721428): компания "Blackmed Maritime Ltd." погасила задолженность перед моряками на сумму более 71 тысячи долларов", - сообщила пресс-служба РПСМ со ссылкой на данные председателя Азово-Донской территориальной организации профсоюза Леонида Глушака.

Кроме того, на судно "Vostok" прибыл сменный экипаж, предыдущий экипаж списался.