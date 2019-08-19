Пресс-конференция о соревнованиях "Президентские спортивные игры"

Участники:
- директор ФГБУ "Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания" Николай ФЕДЧЕНКО;
- директор ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Орленок" Александр ДЖЕУС;
- и.о. директора ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Смена" Хамзат ДУРДИЕВ;
- олимпийский чемпион по баскетболу Иван ЕДЕШКО;
- мастер спорта международного класса по боксу Дмитрий ПИРОГ.
Турнир пройдет с 9 по 30 сентября во Всероссийском детском центре "Орленок". Эти спортивные состязания являются самыми массовыми среди школьников в нашей стране.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- директор ФГБУ "Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания" Николай ФЕДЧЕНКО;
- директор ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Орленок" Александр ДЖЕУС;
- и.о. директора ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Смена" Хамзат ДУРДИЕВ;
- олимпийский чемпион по баскетболу Иван ЕДЕШКО;
- мастер спорта международного класса по боксу Дмитрий ПИРОГ.
Турнир пройдет с 9 по 30 сентября во Всероссийском детском центре "Орленок". Эти спортивные состязания являются самыми массовыми среди школьников в нашей стране.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/