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РИА Новости

Голосование в Мурманской области устроят на 150 судовых участках

13:29 19.08.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Дебабов / Перейти в фотобанкМурманский морской порт
Мурманский морской порт
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов
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Мурманский морской порт. Архивное фото
МУРМАНСК, 19 авг – РИА Новости. Почти 150 избирательных участков образовано на морских судах ко дню выборов губернатора Мурманской области 8 сентября, голосование пройдет и на стоящем в Литве и проданном на аукционе сухогрузе "Иван Лопатин", который пока числится за Мурманским морским пароходством, сообщается на сайте избирательной комиссии региона.
"На основании информации, поступившей от судовладельцев, для обеспечения реализации избирательных прав жителей Мурманской области территориальными избирательными комиссиями образовано 148 избирательных участков на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании", - говорится в сообщении.
В комиссии пояснили, что судовые участки могут образовываться только после ходатайств судовладельцев и по согласованию с ними. Отдельно в комиссии прояснили ситуацию с "Иваном Лопатиным", где также будет работать избирательный участок.
"Сухогруз "Иван Лопатин" продан на аукционе, однако числится на балансе Мурманского морского пароходства до окончания процедур передачи и имеет порт приписки город Мурманск. В состав экипажа этого судна входят избиратели Мурманской области, которые желают принять участие в выборах губернатора Мурманской области", - отметили в комиссии.
Избиратель голосует на одном из избирательных участков
18 августа, 00:15РИА Новости
В некоторых регионах России начинается досрочное голосование на выборах
Проведение досрочного голосования на выборах губернатора на территории Мурманской области началось в воскресенье для избирателей, которые находятся в труднодоступных или отдаленных местностях. Досрочное голосование будет организовано для жителей сел Сосновка, Чаваньга, Варзуга, Ковдозеро и других отдаленных территорий Мурманской области.
Всего на выборах губернатора Мурманской области зарегистрировано шесть кандидатов, все – представители различных политических партий.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах РФ. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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