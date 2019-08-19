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РИА Новости

Минприроды хочет увеличить экосборы в 60 раз для борьбы с уклонистами

13:24 19.08.2019 (обновлено: 16:28 19.08.2019)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПолигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Полигон твердых бытовых отходов . Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сумма экологического сбора в 2018 году составила лишь 2,23 миллиарда рублей, что, по мнению аналитиков Минприроды, связано с уклонением ряда производителей и импортеров от выполнения нормативов утилизации, говорится в документе, разработанном Минприроды и представленном в правительство. Министерство предлагает для решения этой проблемы увеличить норматив утилизации до 100%, оценивая итоговые сборы в 136 миллиардов рублей в год.
Документ был разработан во исполнение поручения правительства РФ по вопросу создания рабочей группы по подготовке предложений по повышению эффективности системы "расширенной" ответственности производителей товаров, импортеров товаров, в том числе в целях обеспечения достижения показателей национального проекта "Экология" по обработке, утилизации твердых коммунальных отходов и подготовки "дорожной карты" по совершенствованию указанной системы на период 2019-2021 годов.
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"Сумма экологического сбора составила: в 2016 году – 1,334 миллиарда рублей, в 2017 году – 2,588 миллиарда рублей, в 2018 году – 2,237 миллиарда рублей. По мнению Минприроды России, сумма экологического сбора может существенно возрасти при выявлении всех производителей и импортеров товаров, уклоняющихся от выполнения обязанности выполнять нормативы утилизации", - говорится в документе.
Как поясняет ведомство, экологический сбор был введен для производителей как альтернатива утилизации собственных товаров или услуг, а также упаковки, однако многие производители предпочли занижать свои затраты на утилизацию, а не уплачивать экологический сбор. Минприроды уточняет, что экологический сбор должен был идти в первую очередь на создание мусоросортировочных линий и объектов утилизации.
По мнению министерства, норматив утилизации должен быть увеличен до 100%. В настоящее время существуют нормы утилизации для различных видов товаров, они колеблются от 5 до 35%. Если производители не могут сами утилизировать отходы от использования товаров (ОИТ), они должны заплатить экосбор. Специалисты Минприроды полагают, что такой подход не позволяет контролировать выполнение предприятиями переработки или утилизации ОИТ, приводит к заниженному сбору экосбора и недозагрузке мощностей по переработке.
"Увеличение нормативов утилизации ОИТ позволит увеличить собираемость экологического сбора до 136 миллиардов рублей (основано на данных Росстата по объемам производства продукции без упаковки) и обеспечить эффективную государственную поддержку утилизации ОИТ", - говорится в документе. По расчетам ведомства, рост норматива утилизации приведет к увеличению стоимости продукции на 0,25-1,5%.
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Министерство природных ресурсов и экологии РФРоссияЭкономика
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