Эксперт прокомментировал эскалацию ситуации в Идлибе

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Действия Турции в сирийской провинции Идлиб могут обострить обстановку и помешать урегулированию ситуации в целом, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

МИД Сирии заявил в понедельник, что турецкие бронетранспортеры пересекли сирийскую границу и движутся в сторону города Хан-Шейхун в Идлибе, бои за который ведет сирийская армия.

Ранее газета al-Watan сообщала, что сирийская армия вошла в город Хан-Шейхун, контролируемый террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра"*, а также союзными ей группировками боевиков. Позже источник РИА Новости с места событий заявил, что сирийские военные взяли под контроль КПП на северо-западной окраине Хан-Шейхуна, контролируемый боевиками город окружен армией.

Эксперт отметил, что подобные сообщения – это важный успех сирийской армии, так как Хан-Шейхун является стратегически важным районом в идлибской зоне.

"Но здесь нужно говорить о том, что Турция имеет свои интересы, как в сирийском конфликте в широком плане, так и в зоне Идлиба. Турция не выполнила и до сих пор не выполняет полностью те обязательства, которые она взяла на себя в рамках сочинского меморандума. Турки продолжают действовать таким образом, чтобы продвигать свои интересы в зоне Идлиба. А их интересы – это сохранение вооруженных исламистских группировок, которые она считает умеренными, и которые опираются на поддержку Турции", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Подобная ситуация может обострить всю обстановку в Идлибе, подчеркнул Долгов.

"Она обостряет эту обстановку и ситуацию вокруг урегулирования как зоны деэскалации, поскольку это уже не зона деэскалации, если идут такие столкновения. Должны быть политические контакты, возможен призыв к Турции выполнять свои обязательства, которые были даны во время переговоров. Этот вопрос должен быть решен в ближайшее время", - резюмировал он.

Продолжительность такого обострения зависит от разрешения ситуации, которая заключается, во многом, в действиях сирийской правительственной армии, но политический фактор имеет большое значение, добавил эксперт. Позицию Турции необходимо обсуждать России и Ирану, о сроках говорить пока сложно.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.

Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.

В Сирии c марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Сочи 17 сентября 2018 года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны. На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находятся около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.

Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.