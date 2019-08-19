Маас и Лавров обсудят ситуацию в Сирии и на Украине

БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас обсудит в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым вопросы украинского урегулирования, ситуацию в Сирии и контроль над вооружениями, заявила в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель ведомства Мария Адебар.
"Министр иностранных дел Маас отправится в среду в Москву, где проведет политические переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым", - заявила Адебар, добавив, что "речь пойдет об Украине, Сирии и будущем контроля над вооружениями".
По словам Адебар, диалог с Россией остается важным для Берлина, "целью визита является углубление этого диалога". Во второй день своего пребывания в Москве, 22 августа Маас намерен провести встречу с гражданскими активистами и молодежью, добавила она.
Предыдущая встреча Лаврова и Мааса состоялась в конце июля в Бонне, министры приняли участие в конференции межобщественного форума "Петербургский диалог".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в ходе встречи министры обсудят положение дел на Украине, в Сирии, ситуацию вокруг Ирана, а также проблематику глобальной стабильности и стратегической безопасности. Кроме того, стороны обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, сверят графики предстоящих контактов, уделят внимание тематике межрегиональных и межобщественных связей, двустороннему взаимодействую в научно-образовательной, культурно-гуманитарной, торгово-экономической сферах.