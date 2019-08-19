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РИА Новости

Маас и Лавров обсудят ситуацию в Сирии и на Украине

13:17 19.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас обсудит в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым вопросы украинского урегулирования, ситуацию в Сирии и контроль над вооружениями, заявила в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель ведомства Мария Адебар.
"Министр иностранных дел Маас отправится в среду в Москву, где проведет политические переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым", - заявила Адебар, добавив, что "речь пойдет об Украине, Сирии и будущем контроля над вооружениями".
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
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По словам Адебар, диалог с Россией остается важным для Берлина, "целью визита является углубление этого диалога". Во второй день своего пребывания в Москве, 22 августа Маас намерен провести встречу с гражданскими активистами и молодежью, добавила она.
Предыдущая встреча Лаврова и Мааса состоялась в конце июля в Бонне, министры приняли участие в конференции межобщественного форума "Петербургский диалог".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в ходе встречи министры обсудят положение дел на Украине, в Сирии, ситуацию вокруг Ирана, а также проблематику глобальной стабильности и стратегической безопасности. Кроме того, стороны обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, сверят графики предстоящих контактов, уделят внимание тематике межрегиональных и межобщественных связей, двустороннему взаимодействую в научно-образовательной, культурно-гуманитарной, торгово-экономической сферах.
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