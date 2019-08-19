Пираты, похитившие троих россиян у берегов Камеруна, не вышли на связь

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пираты, похитившие восемь моряков, в том числе, троих россиян с судна "Мармалайта" у берегов Камеруна, пока не вышли на связь, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.

Пятнадцатого августа на рейде порта Дуала (Республика Камерун) пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска - капитана, старшего помощника и старшего механика. Остальные захваченные – немцы, сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Само судно похищено не было. Четверо членов экипажа, оставшиеся на судне, передали послание, полученное от пиратов, что те вскоре выйдут на связь.

"Пока нет", - сообщил источник, отвечая на вопрос, был ли первый контакт с похитителями и предъявлены ли пиратами требования. Он также отметил, что местонахождение похищенных неизвестно, они могут быть как в Камеруне, так и в Нигерии.

Он также уточнил, что в Камерун прибыли посредники из лондонской компании, которые займутся решением вопроса выкупа моряков.