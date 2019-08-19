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РИА Новости

Ученые выяснили, как космическая радиация влияет на интеллект космонавтов

12:54 19.08.2019
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© Фото : РоскомосКосмонавт
Космонавт
© Фото : Роскомос
Космонавт . Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Галактические космические лучи могут способствовать повышению обучаемости космонавтов, совершающих межпланетные полеты - к такому выводу пришел коллектив ученых из ведущих российских научных центров, выполнявших модельные эксперименты на крысах, сообщила пресс-служба МГУ имени Ломоносова.
"Ионизирующее излучение всё же вызывает глубокое ремоделирование нервной ткани. Так уж сложилось, что функционально это сказывается положительно на центральной нервной системе",- приводит пресс-служба слова старшего научного сотрудника лаборатории психофармакологии Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Виктора Кохана.
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Изучить воздействие космических лучей на человека не представлялось возможным, так как пилотируемые полеты на Международную космическую станцию (вращается на высоте чуть более 400 километров над Землей) не воспроизводят радиационную обстановку в межпланетном пространстве. Исследования проводились на Земле на крысах. Для наиболее полного воссоздания космических лучей грызунов облучали тяжелыми заряженными частицами (ядра никеля и железа) и гамма-лучами. Дозы, которые получили подопытные животные, сравнимы с количеством радиации, с которым могли бы столкнуться космонавты при 860-суточном полете.
Крыс разделили на две группы – контрольную и подопытную. С грызунами проводили когнитивные тесты, исследовали их на МРТ. На 25 день после облучения отобрали образцы мозга у всех молодых крыс. На 211-ом дне после облучения тесты провели еще раз, а на 242 опять отобрали образцы мозга. Ученые отмечают, что после облучения крысы стали более тревожными, однако этот эффект нивелировался у зрелых животных.
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"Подвергшиеся радиации крысы демонстрировали более высокие показатели в тестах на ориентирование в пространстве в сравнении с контрольными группами", - отмечает пресс-служба.
Как показали исследования, у крыс из контрольной и опытной групп отличались концентрации глутамата и гамма-аминомасляной кислоты в мозге. Эти молекулы выполняют функцию нейромедиаторов в центральной нервной системе: глутамат — возбуждает, а ГАМК — затормаживает. У облученных крыс уровень ГАМК оказался пониженным, что и вызвало "растормаживание" ЦНС.
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Космос - РИА НаукаМГУ имени М. В. ЛомоносоваРИА Наука
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