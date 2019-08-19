Ученые выяснили, как космическая радиация влияет на интеллект космонавтов

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Галактические космические лучи могут способствовать повышению обучаемости космонавтов, совершающих межпланетные полеты - к такому выводу пришел коллектив ученых из ведущих российских научных центров, выполнявших модельные эксперименты на крысах, сообщила пресс-служба МГУ имени Ломоносова.

"Ионизирующее излучение всё же вызывает глубокое ремоделирование нервной ткани. Так уж сложилось, что функционально это сказывается положительно на центральной нервной системе",- приводит пресс-служба слова старшего научного сотрудника лаборатории психофармакологии Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Виктора Кохана.

Изучить воздействие космических лучей на человека не представлялось возможным, так как пилотируемые полеты на Международную космическую станцию (вращается на высоте чуть более 400 километров над Землей) не воспроизводят радиационную обстановку в межпланетном пространстве. Исследования проводились на Земле на крысах. Для наиболее полного воссоздания космических лучей грызунов облучали тяжелыми заряженными частицами (ядра никеля и железа) и гамма-лучами. Дозы, которые получили подопытные животные, сравнимы с количеством радиации, с которым могли бы столкнуться космонавты при 860-суточном полете.

Крыс разделили на две группы – контрольную и подопытную. С грызунами проводили когнитивные тесты, исследовали их на МРТ. На 25 день после облучения отобрали образцы мозга у всех молодых крыс. На 211-ом дне после облучения тесты провели еще раз, а на 242 опять отобрали образцы мозга. Ученые отмечают, что после облучения крысы стали более тревожными, однако этот эффект нивелировался у зрелых животных.

"Подвергшиеся радиации крысы демонстрировали более высокие показатели в тестах на ориентирование в пространстве в сравнении с контрольными группами", - отмечает пресс-служба.