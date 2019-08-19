Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T13:00Z
https://ria.ru/20190819/1557633329.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150191/71/1501917157_0:0:2960:1666_1036x0_80_0_0_d737dc1e6f7ac9e669a1fc210918ffbb.jpg
РИА Новости

Экс-премьер Польши Беата Шидло попала в ДТП

12:53 19.08.2019 (обновлено: 13:00 19.08.2019)
258
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Беата Шидло выступает на экономическом форуме в Крынице-Здруй. 6 сентября 2017
Премьер-министр Польши Беата Шидло выступает на экономическом форуме в Крынице-Здруй. 6 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости. Бывшая премьер-министр Польши, депутат Европейского парламента от страны Беата Шидло попала в ДТП, сообщил РИА Новости представитель полиции Малопольского воеводства.
В бытность Шидло премьером ее кортеж несколько раз попадал в ДТП. После одного из них в 2017 году недалеко от Освенцима Шидло пришлось госпитализировать.
По данным полиции, минувшей ночью в Кракове евродепутат попала в ДТП, "находясь за рулем личного, а не служебного автомобиля". Никто при этом не пострадал.
Второй участник ДТП, рассказал журналистам, что экс-премьер, поворачивая со второстепенной дороги налево, оказалась на полосе встречного движения, где и столкнулась с автомобилем, двигавшимся по главной дороге.
Место ДТП в Запорожской области Украины
15 июля, 17:08Радио
В полиции рассказали, что грозит водителям кортежа Зеленского за ДТП
В полиции уточнили, что Шидло признана виновной в ДТП и оштрафована на 450 злотых (около 115 долларов) и шестью штрафными баллами.
Внимание журналистов привлек тот факт, что на месте ДТП оперативно появился министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик.
351210
Обсудить 0
Беата ШидлоПольшаВ мире
Рекомендуем
Трубы
Greenpeace составил рейтинг стран по выбросам диоксида серы
РИА
Новости
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
Порт в Севастополе
Украина арестовала танкер, якобы поставлявший топливо Черноморскому флоту
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
Патриарх Кирилл на Яблочный спас совершил литургию в Петербурге
Лента
новостей
Пешеходно-велосипедный мост в Киеве
"Скоро грибок заведется": украинцы высмеяли "мост Кличко" из-за мух
Танкер
Пираты, похитившие троих россиян у берегов Камеруна, не вышли на связь
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
В здании Государственной Думы РФ
В Госдуме вернутся к теме фейковых новостей в агрегаторах
Корпус реактора для первого блока Белорусской АЭС на заводе Атоммаш
Литва хочет создать коалицию против Белорусской АЭС, сообщили СМИ
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян о летучке в New York Times: "сговор" Трампа и России вышел из моды
Отдыхающие на городском пляже Ялты
Мэр Ялты предложил убрать из герба города "навязанные понятия"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сопровождение российского самолета швейцарскими ВВС
Ситуация в Идлибе
В Минобороны Турции сообщили о трех жертвах удара сирийских ВВС по Идлибу
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб
Покупатель в фирменном магазине Huawei
США продлят лицензию для Huawei на 90 дней
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13В Совфеде прокомментировали запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США
09:03ОНФ проверит доступность бесплатных медосмотров для работников школ
09:00На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
07:55В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"
Лента новостейМолния