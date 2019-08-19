Экс-премьер Польши Беата Шидло попала в ДТП

Премьер-министр Польши Беата Шидло выступает на экономическом форуме в Крынице-Здруй. 6 сентября 2017

ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости. Бывшая премьер-министр Польши, депутат Европейского парламента от страны Беата Шидло попала в ДТП, сообщил РИА Новости представитель полиции Малопольского воеводства.

В бытность Шидло премьером ее кортеж несколько раз попадал в ДТП. После одного из них в 2017 году недалеко от Освенцима Шидло пришлось госпитализировать.

По данным полиции, минувшей ночью в Кракове евродепутат попала в ДТП, "находясь за рулем личного, а не служебного автомобиля". Никто при этом не пострадал.

Второй участник ДТП, рассказал журналистам, что экс-премьер, поворачивая со второстепенной дороги налево, оказалась на полосе встречного движения, где и столкнулась с автомобилем, двигавшимся по главной дороге.

В полиции уточнили, что Шидло признана виновной в ДТП и оштрафована на 450 злотых (около 115 долларов) и шестью штрафными баллами.