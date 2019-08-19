Greenpeace составил рейтинг стран по выбросам диоксида серы

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия заняла второе место по выбросам в атмосферу вредного для здоровья человека диоксида серы (SO2) в 2018 году, уступив только Индии, на третьей строчке Китай, говорится в докладе Greenpeace.

Индия выбросила за год в атмосферу 4586 килотонн двуокиси серы, это свыше 15% от общего количества на планете. Вклад России, совпадающий с данными Минприроды, - 3683 килотонны, Китая - 2578 килотонн. Далее следуют Мексика, Иран и Саудовская Аравия и ЮАР, также превысившие отметку в 1000 килотонн.

Согласно приведенному в докладе Greenpeace графику, Китай и Россия демонстрируют снижение выбросов диоксида за последние 10 лет, а Индия - 65-процентный рост.

Самой "горячей" точкой выбросов SO2 стал Норильск с показателем 1898 килотонн в год, что в 4,5 раза больше, чем все США. Далее следует южноафриканский город Криэль (714), где работает угольная электростанция, замыкает тройку регион Загрос в Иране (614).

Как уточняет Greenpeace, содержание SO2 в воздухе является одним из ключевых показателей чистоты воздуха. Выбросы оксида серы сопровождают сжигание угля и нефти в процессе промышленного производства. Влияние на здоровье человека оксида серы может быть выражено как в прямом воздействии этого токсичного газа на организм, так и через взаимодействие SO2 с мельчайшими частицами пыли PM2.5.