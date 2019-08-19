В Госдуме вернутся к теме фейковых новостей в агрегаторах

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Депутаты проведут консультации по теме фейковых новостей в агрегаторах с представителями журналистского сообщества, самих агрегаторов и экспертов и вернутся к обсуждению этой темы в октябре, о соответствующем решении Совета Думы сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

"На совете Госдумы первый замруководителя фракции "Единая России" Андрей Исаев поднял вопрос о фейковых новостях, в том числе в новостных агрегаторах. Было принято решение всесторонне изучить этот вопрос с тем, чтобы при обсуждении и принятии решения можно было заранее встретиться с представителями средств массовой информации и, прежде всего, думского пула журналистов, экспертного сообщества, самих новостных агрегаторов и вернуться к обсуждению этого вопроса после всех консультаций уже в октябре", - сообщили в пресс-службе.