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РИА Новости

В ДНР заявили, что обнародована лишь малая часть всех преступлений ВСУ

12:47 19.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница Донецка с осколками снарядов возле своего дома
Жительница Донецка с осколками снарядов возле своего дома
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жительница Донецка с осколками снарядов возле своего дома. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Обнародованные данные о совершенных украинскими силовиками правонарушениях в Донбассе в 2014-2015 годах отображают лишь малую часть общего числа их преступлений, заявили в понедельник РИА Новости в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко опубликовал в Facebook сканы отчета о правонарушениях вооруженных сил Украины в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах, адресованного министру обороны Украины Степану Полтораку. Среди преступлений против мирных жителей - убийства и похищения людей.
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
23 июня, 17:23РИА Новости
В ДНР заявили, что пожалуются на преступления ВСУ в Гаагский суд
"Представленные данные о преступлениях украинских силовиков в Донбассе – это лишь крупица от всех совершенных украинскими вооруженными формированиями Украины преступлений. Об убийствах, изнасилованиях, грабежах, похищениях людей украинскими силовиками мы заявляли неоднократно. Более того, эти преступления и сегодня не редкость, только Киев и подконтрольные ему СМИ данные факты предпочитают скрывать", - отметили в Народной милиции ДНР.
Ранее РИА Новости опубликовало серию эксклюзивных материалов о тайных тюрьмах Службы безопасности Украины и добровольческого батальона "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ). Тайные тюрьмы СБУ и "добробатов" были созданы в Мариуполе, Краматорске, Харькове, Красноармейске и других городах вдоль линии соприкосновения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Данные о тайных тюрьмах, в частности в Харькове, подтвердили Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
18 августа, 21:07РИА Новости
Правозащитник рассказал о нерасследованных преступлениях ВСУ в Донбассе
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил: в комментарии глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер также подтвердила, что на контролируемой ВСУ территории Донбасса практика произвольного содержания под стражей без связи с внешним миром "была обычной" в 2014-2016 годах, случаи фиксировались и в 2017, и в 2018. Сообщалось, что миссии удалось установить имена 184 человек, которые незаконно удерживались в так называемой секретной тюрьме СБУ в Харькове.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Фиона ФрейзерДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАлександр ЛукашевичУкраинаВ мире
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