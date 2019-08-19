В ДНР заявили, что обнародована лишь малая часть всех преступлений ВСУ

ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Обнародованные данные о совершенных украинскими силовиками правонарушениях в Донбассе в 2014-2015 годах отображают лишь малую часть общего числа их преступлений, заявили в понедельник РИА Новости в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко опубликовал в Facebook сканы отчета о правонарушениях вооруженных сил Украины в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах, адресованного министру обороны Украины Степану Полтораку. Среди преступлений против мирных жителей - убийства и похищения людей.

"Представленные данные о преступлениях украинских силовиков в Донбассе – это лишь крупица от всех совершенных украинскими вооруженными формированиями Украины преступлений. Об убийствах, изнасилованиях, грабежах, похищениях людей украинскими силовиками мы заявляли неоднократно. Более того, эти преступления и сегодня не редкость, только Киев и подконтрольные ему СМИ данные факты предпочитают скрывать", - отметили в Народной милиции ДНР.

Ранее РИА Новости опубликовало серию эксклюзивных материалов о тайных тюрьмах Службы безопасности Украины и добровольческого батальона "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ). Тайные тюрьмы СБУ и "добробатов" были созданы в Мариуполе, Краматорске, Харькове, Красноармейске и других городах вдоль линии соприкосновения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Данные о тайных тюрьмах, в частности в Харькове, подтвердили Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил: в комментарии глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер также подтвердила, что на контролируемой ВСУ территории Донбасса практика произвольного содержания под стражей без связи с внешним миром "была обычной" в 2014-2016 годах, случаи фиксировались и в 2017, и в 2018. Сообщалось, что миссии удалось установить имена 184 человек, которые незаконно удерживались в так называемой секретной тюрьме СБУ в Харькове.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.