Волонтеры РГО обустроили экомаршрут в Катунском заповеднике

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. В Катунском биосферном заповеднике завершилась волонтерская смена "Мульта-2019", в которой приняли участие добровольцы из Московской, Волгоградской, Ленинградской и Тверской областей, Республики Бурятия, а также Республики Беларусь и Англии, сообщает пресс-служба особо охраняемой природной территории.

Активисты, прошедшие конкурсный отбор на участие в эколого-просветительских лагерях Русского географического общества (РГО) и АНО "Гудсерфинг", на протяжении двух недель трудились на Мультинском участке заповедника, где занимались обустройством эколого-познавательного маршрута "В край озер и водопадов".

За смену добровольцам удалось построить беседку и санузел на Верхнемультинском озере, привести в порядок костровища на местах отдыха, покрасить объекты инфраструктуры, заготовить валежник и произвести расчистку коридора тропы до Поперечного озера. Благодаря помощи волонтеров эколого-познавательный маршрут стал более комфортным и доступным для разных групп туристов.

"Помогать природе – дело важное и нужное, это должен понимать каждый. Природа нуждается в нашей защите и поддержке", – отметила Наталья Белякова из Тверской области.