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РИА Новости
Школа волонтера

Волонтеры РГО обустроили экомаршрут в Катунском заповеднике

12:47 19.08.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой Катунского биосферного заповедникаВолонтеры РГО обустроили экомаршрут в Катунском заповедник
Волонтеры РГО обустроили экомаршрут в Катунском заповедник
© Фото предоставлено пресс-службой Катунского биосферного заповедника
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. В Катунском биосферном заповеднике завершилась волонтерская смена "Мульта-2019", в которой приняли участие добровольцы из Московской, Волгоградской, Ленинградской и Тверской областей, Республики Бурятия, а также Республики Беларусь и Англии, сообщает пресс-служба особо охраняемой природной территории.
Активисты, прошедшие конкурсный отбор на участие в эколого-просветительских лагерях Русского географического общества (РГО) и АНО "Гудсерфинг", на протяжении двух недель трудились на Мультинском участке заповедника, где занимались обустройством эколого-познавательного маршрута "В край озер и водопадов".
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10 июля, 11:58Школа волонтера
Добровольцы восстановили туристический маршрут к подножью Эльбруса
За смену добровольцам удалось построить беседку и санузел на Верхнемультинском озере, привести в порядок костровища на местах отдыха, покрасить объекты инфраструктуры, заготовить валежник и произвести расчистку коридора тропы до Поперечного озера. Благодаря помощи волонтеров эколого-познавательный маршрут стал более комфортным и доступным для разных групп туристов.
"Помогать природе – дело важное и нужное, это должен понимать каждый. Природа нуждается в нашей защите и поддержке", – отметила Наталья Белякова из Тверской области.
Летом в заповеднике также были организованы две волонтерские смены с участием добровольцев из Усть-Коксинского техникума отраслевых технологий, Российского государственного университета и Русского географического общества.
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