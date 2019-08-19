Спасатели на вертолете начали тушить лесной пожар вблизи села в Якутии

"Три бригады приступили к работе, так как есть три больших возгорания. Вертолет совершает облет пожара, который находится приблизительно в 5 километрах от села. Сейчас опять появился густой дым, огонь перебрался через траншею, не успели остановить", – сообщили в министерстве со ссылкой на сельскую администрацию.