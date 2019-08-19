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РИА Новости

Спасатели на вертолете начали тушить лесной пожар вблизи села в Якутии

12:45 19.08.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкТушение лесного пожара
Тушение лесного пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 19 авг – РИА Новости. Спасатели на вертолете Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии" приступили к тушению лесного пожара вблизи села Эбях в Якутии, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.
Площадь возгорания в настоящее время составляет 30 гектаров. По предварительным данным минэкологии, причиной пожара могли стать действия человека, так как возгорание началось с территории сельхозугодья.
В понедельник на место прилетел вертолет Ми-8 с 10 спасателями и пожарными на борту.
"Три бригады приступили к работе, так как есть три больших возгорания. Вертолет совершает облет пожара, который находится приблизительно в 5 километрах от села. Сейчас опять появился густой дым, огонь перебрался через траншею, не успели остановить", – сообщили в министерстве со ссылкой на сельскую администрацию.
К тушению привлечены 70 человек, в том числе глава наслега. Бригады создадут минполосу и проведут встречный отжиг.
В воскресенье площадь пожара составляла около 20 гектаров. Возгорание было зафиксировано 16 августа.
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