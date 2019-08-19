Свыше 900 тысяч подмосковных учеников сядут за парты в новом учебном году

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Власти Московской области в 2019-2020 учебном году ожидают свыше 900 тысяч учеников из них более 105 тысяч – первоклассники, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"В этом году, впервые за парты школ Московской области сядут более 105 тысяч первоклассников, что на 10 тысяч больше чем в прошлом году. Всего в 2019-2020 учебном году за парты школ Московской области сядут свыше 900 тысяч учащихся", - цитирует пресс-служба министра образования региона Ольгу Забралову.