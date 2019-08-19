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РИА Новости
Новости Подмосковья

Свыше 900 тысяч подмосковных учеников сядут за парты в новом учебном году

12:44 19.08.2019
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© Depositphotos / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе
© Depositphotos / Lev Dolgachov
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Власти Московской области в 2019-2020 учебном году ожидают свыше 900 тысяч учеников из них более 105 тысяч – первоклассники, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"В этом году, впервые за парты школ Московской области сядут более 105 тысяч первоклассников, что на 10 тысяч больше чем в прошлом году. Всего в 2019-2020 учебном году за парты школ Московской области сядут свыше 900 тысяч учащихся", - цитирует пресс-служба министра образования региона Ольгу Забралову.
По ее словам торжественная линейка пройдет во всех образовательных учреждениях 2 сентября.
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