На молодежном форуме "Машук-2019" стартовала вторая смена

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Вторая смена северо-кавказского молодежного форума "Машук-2019" "Проактивное общество" началась в Пятигорске, сообщает пресс-служба Росмолодежи.

В числе участников – молодые журналисты и блогеры, активисты студенческих и молодежных медиацентров, коллективы культурных центров, лидеры молодежных землячеств и этнических советов, поисковые отряды, будущие культурологи и историки, представители добровольческих и волонтерских центров, молодые архитекторы и урбанисты.

Для гостей форума организована обширная образовательная программа, в которую входят мастер-классы, лектории, а также развернутые интерактивные и альтернативные площадки.

Участники мероприятия смогут пообщаться с почетными гостями форума и представить проектные инициативы для участия во Всероссийском конкурсе молодежных инициатив Росмолодежи.