Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T12:45Z
https://ria.ru/20190819/1557632759.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155763/25/1557632558_0:192:2957:1855_1036x0_80_0_0_406b7106a8e9bfa7400436e3326ea8c4.jpg
РИА Новости
Школа волонтера

На молодежном форуме "Машук-2019" стартовала вторая смена

12:45 19.08.2019
16
© РИА НовостиНа молодежном форуме "Машук-2019" стартовала вторая смена
На молодежном форуме Машук-2019 стартовала вторая смена
© РИА Новости
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Вторая смена северо-кавказского молодежного форума "Машук-2019" "Проактивное общество" началась в Пятигорске, сообщает пресс-служба Росмолодежи.
В числе участников – молодые журналисты и блогеры, активисты студенческих и молодежных медиацентров, коллективы культурных центров, лидеры молодежных землячеств и этнических советов, поисковые отряды, будущие культурологи и историки, представители добровольческих и волонтерских центров, молодые архитекторы и урбанисты.
День Северо-Кавказского округа прошел на форуме Машук 2019
14 августа, 11:08Школа волонтера
День Северо-Кавказского округа прошел на форуме "Машук-2019"
Для гостей форума организована обширная образовательная программа, в которую входят мастер-классы, лектории, а также развернутые интерактивные и альтернативные площадки.
Участники мероприятия смогут пообщаться с почетными гостями форума и представить проектные инициативы для участия во Всероссийском конкурсе молодежных инициатив Росмолодежи.
Северо-кавказский молодежный форум "Машук" проходит с 9 по 30 августа в Ставропольском крае. Ожидается, что в течение трех смен в нем примут участие 3 тысячи молодых активистов из субъектов Северо-Кавказского федерального округа, других регионов России и стран ближнего зарубежья.
000000
Обсудить 0
Школа волонтераВолонтерство в РоссииВолонтерыМашук (форум)Пятигорск
Рекомендуем
Команда Душевного Bazar’a объявляет набор волонтеров
Команда "Душевного Bazar’a" объявляет набор волонтеров
РИА
Новости
Уголовные дела
Экс-главу "Газпром межрегионгаз Пятигорск" обвинили в крупном мошенничестве
Граффити с Юрием Гагариным на фасаде дома №2 по улице Кутузовская в районе Новая Трехгорка
В Подмосковье появилось самое большое граффити с Гагариным
Участницы протеста Hot Mess с фотографией Джеффри Эпштейна перед зданием федерального суда в Нью-Йорке. 8 июля 2019 года
Дружил с Клинтоном и поставлял школьниц на оргии. Почему умер Эпштейн
Лента
новостей
Певец Филипп Киркоров во время церемонии вручения музыкальной премии BraVo в Москве
Директор Киркорова сообщил об оплате артистом всех штрафов ГИБДД
Таможня
В России вступили в силу новые правила ввоза фруктов и овощей
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 19 августа 2019
Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Дуэйн Джонсон
Дуэйн "Скала" Джонсон женился
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Истребитель Ф/A-18 Хорнет ВВС Швейцарии сопровождает российский пассажирский самолет. 19 августа 2019
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
Самолет "Победы" совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Выставка Global vape - 2017
Загадочная болезнь, связанная с вейпом, поразила десятки человек
Пешеходно-велосипедный мост в Киеве
"Скоро грибок заведется": украинцы высмеяли "мост Кличко" из-за мух
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13В Совфеде прокомментировали запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США
09:03ОНФ проверит доступность бесплатных медосмотров для работников школ
09:00На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
07:55В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"
Лента новостейМолния