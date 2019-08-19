Гани пообещал уничтожить логова боевиков после теракта на свадьбе в Кабуле

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани пообещал уничтожить логова боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на территории страны после теракта на свадьбе в Кабуле.
Взрыв произошел в субботу в 22.40 по местному времени (21.10 мск) в одном из свадебных залов Кабула. Взрывное устройство привел в действие смертник. По словам очевидцев, в это время в помещении находились десятки человек. По последним данным, погибли 63 человека, более 180 получили ранения. Гани осудил атаку и выразил соболезнования родственникам погибших. ИГ* взяла на себя ответственность за взрыв.
"Мы будем уничтожать укрытия ИГ* по всей стране. Борьба против ИГ* будет активизирована", - приводит телеканал Tolo News слова Гани.
Президент Афганистана также добавил, что празднования по случаю 100-й годовщины независимости страны были перенесены, чтобы почтить память жертв теракта.
*Террористическая организация, запрещенная в России.