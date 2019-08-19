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РИА Новости

Убитая под Ульяновском семья находилась на контроле органов соцзащиты

12:43 19.08.2019
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© Следственное управление СК РФ по Ульяновской областиДом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
Дом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
© Следственное управление СК РФ по Ульяновской области
Дом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство. Архивное фото
САМАРА, 19 авг - РИА Новости. Семья, которую убил подросток в Ульяновской области, какое-то время находилась на контроле органов соцзащиты, но позже с контроля была снята, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
По данным СК, утром 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района с признаками насильственной смерти обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей. Погибшие - члены одной семьи. Впоследствии возле вышки сотовой связи вблизи села было обнаружено тело родственника погибших - 16-летнего подростка.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Ранее СК сообщил, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего покончил c собой. По данным СК, орудием убийства мог быть топор. По информации прокуратуры, подросток мог болеть шизофренией.
"Да, на контроле органов соцзащиты какое-то время семья находилась. Но уже около года семья на контроле не состояла", - сказала собеседница агентства,
Она не смогла пояснить, по какой причине семья находилась на контроле.
Представитель ведомства также опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что мать подростка хотели лишить родительских прав. "Информация о том, что мать подростка была лишена родительских прав, что ее хотели лишить родительских прав, не соответствует действительности", - уточнила собеседница агентства.
Комментарием районных органов соцзащиты РИА Новости пока не располагает.
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Убийство семьи в УльяновскеСледственный комитет РФУльяновская областьПроисшествия
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