Убитая под Ульяновском семья находилась на контроле органов соцзащиты

САМАРА, 19 авг - РИА Новости. Семья, которую убил подросток в Ульяновской области, какое-то время находилась на контроле органов соцзащиты, но позже с контроля была снята, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.

По данным СК, утром 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района с признаками насильственной смерти обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей. Погибшие - члены одной семьи. Впоследствии возле вышки сотовой связи вблизи села было обнаружено тело родственника погибших - 16-летнего подростка.

Ранее СК сообщил, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего покончил c собой. По данным СК, орудием убийства мог быть топор. По информации прокуратуры, подросток мог болеть шизофренией.

"Да, на контроле органов соцзащиты какое-то время семья находилась. Но уже около года семья на контроле не состояла", - сказала собеседница агентства,

Она не смогла пояснить, по какой причине семья находилась на контроле.

Представитель ведомства также опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что мать подростка хотели лишить родительских прав. "Информация о том, что мать подростка была лишена родительских прав, что ее хотели лишить родительских прав, не соответствует действительности", - уточнила собеседница агентства.