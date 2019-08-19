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РИА Новости

В ДНР опровергли сообщения Guardian о российских военных под Иловайском

12:42 19.08.2019 (обновлено: 12:43 19.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОфицер Совместного центра контроля и координации фиксирует повреждения гаражей в результате артобстрела Горловки.
Офицер Совместного центра контроля и координации фиксирует повреждения гаражей в результате артобстрела Горловки.
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Офицер Совместного центра контроля и координации фиксирует повреждения гаражей в результате артобстрела Горловки.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Данные британских исследователей о якобы участии российских военных в боях под Иловайском в 2014 году являются попыткой Запада втянуть РФ в конфликт в Донбассе, хотя российской армии и ее техники на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики не было и нет, заявили в понедельник РИА Новости в Народной милиции ДНР.
Ранее издание The Guardian сообщило, что британская исследовательская группа якобы нашла доказательства "участия" российских военных в битве под Иловайском в августе 2014 года. В частности, сообщается, что на спутниковых снимках обнаружены российские вооруженные автоколонны и танки Т-72Б3. Власти РФ не раз заявляли, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Местные жители разбирают завалы на месте жилого дома пострадавшего в результате боев под Иловайском
Вчера, 08:48Сказано в эфире - Радио Sputnik
Военный эксперт оценил "доказательства" участия РФ в боях под ИловайскомВ Британии утверждают, что нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском в августе 2014 года. В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин прокомментировал эти утверждения.
"Запад не оставляет попыток втянуть Россию в конфликт в Донбассе, заявляя о якобы присутствии здесь российских военных и техники. Однако за 5 лет кроме голословных обвинений никаких доказательств предоставлено не было", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
Он отметил, что на стороне ополчения, в том числе в боях за Иловайск, принимали участие граждане России, "но это были добровольцы".
"Армии РФ, как и ее танков, здесь не было и нет. Вооружение, которое применялось, было трофейным. Большая его часть была либо отбита в боях, либо просто брошена украинскими военными", - добавили в ведомстве.
В августе 2014 года крупная группировка украинских войск попала в котел под Иловайском и при попытке прорыва понесла тяжелые потери – по данным Генпрокуратуры, погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения. Ведомство обвинило в произошедшем российскую армию.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил: "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию". Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов, не оказывают другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике". Об отсутствии на Украине регулярных российских войск заявлял и президент Владимир Путин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
971400319
Обсудить 55
ИловайскДонецкая Народная РеспубликаАлексей ПушковВеликобританияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А британцам то какое дело до Иловайска. Ищут оправдание поражению своих инструкторов.
19 августа, 13:15
nnrmpui
7110017
Причем тут "историю помнить" и "можем повторить"? Что там Великая отечественная? Нет, это гражданская война на территории другого государства. Где украинцы убивают украинцев при участии российских "добровольцев" и техники (тоже надо думать добровольно поехала) Без российской помщи войнав Донбассе давно бы закончилась. Так чего вы там повторять собрались? На нас кто-то напал? Или мы отжали кусочек чужой территории и тайно поддерживаем "повстанцев" на другом куске чужой страны?
19 августа, 13:22
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