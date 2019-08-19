В ДНР опровергли сообщения Guardian о российских военных под Иловайском

ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Данные британских исследователей о якобы участии российских военных в боях под Иловайском в 2014 году являются попыткой Запада втянуть РФ в конфликт в Донбассе, хотя российской армии и ее техники на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики не было и нет, заявили в понедельник РИА Новости в Народной милиции ДНР.

Ранее издание The Guardian сообщило, что британская исследовательская группа якобы нашла доказательства "участия" российских военных в битве под Иловайском в августе 2014 года. В частности, сообщается, что на спутниковых снимках обнаружены российские вооруженные автоколонны и танки Т-72Б3. Власти РФ не раз заявляли, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

"Запад не оставляет попыток втянуть Россию в конфликт в Донбассе, заявляя о якобы присутствии здесь российских военных и техники. Однако за 5 лет кроме голословных обвинений никаких доказательств предоставлено не было", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

Он отметил, что на стороне ополчения, в том числе в боях за Иловайск, принимали участие граждане России, "но это были добровольцы".

"Армии РФ, как и ее танков, здесь не было и нет. Вооружение, которое применялось, было трофейным. Большая его часть была либо отбита в боях, либо просто брошена украинскими военными", - добавили в ведомстве.

В августе 2014 года крупная группировка украинских войск попала в котел под Иловайском и при попытке прорыва понесла тяжелые потери – по данным Генпрокуратуры, погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения. Ведомство обвинило в произошедшем российскую армию.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил: "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию". Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов, не оказывают другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике". Об отсутствии на Украине регулярных российских войск заявлял и президент Владимир Путин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.