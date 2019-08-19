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РИА Новости

"Уральские авиалинии" начали выплату компенсаций пассажирам А321

12:42 19.08.2019
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© РИА Новости / Ruptly / Перейти в фотобанкСамолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
© РИА Новости / Ruptly
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" начала выплату компенсаций пассажирам аварийно севшего в Подмосковье самолета А321, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе авиаперевозчика.
"Начались (выплаты - ред.). Сбор заявлений от пассажиров продолжается", - сказала собеседница агентства в ответ на вопрос, начались ли выплаты пассажирам.
Она напомнила, что компенсации будут выплачены в течение двух недель.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно.
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомРосавиацияУральские авиалинииМосковская областьПроисшествия
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