Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T14:10Z
https://ria.ru/20190819/1557632574.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155763/38/1557633862_0:127:522:421_1036x0_80_0_0_eba6f51b4504b95e27d257f029d5be6e.jpg
РИА Новости

Отец устроившего бойню подростка рассказал об игровой зависимости сына

12:41 19.08.2019 (обновлено: 14:10 19.08.2019)
133230
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. У 16-летнего школьника, убившего пятерых членов своей семьи в Ульяновской области, была зависимость от компьютерных игр. Об этом его отец рассказал в беседе с Пятым каналом.

"Я ему давал денежку, бабушка тайком ему давала и при мне давала. <…> Он, по словам его покойной матери, все вот на эти стрелялки переводил", — отметил он.

По словам мужчины, в последний раз он видел сына весной и собирался вновь встретиться с ним в конце августа.
Ранее СМИ сообщали, что подросток регулярно гостил у отца, который жил отдельно от семьи.
Дом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
18 августа, 20:01РИА Новости
"Был отличником, любил маму": что известно о семье, убитой под Ульяновском

Массовое убийство под Ульяновском

В воскресенье в селе Патрикеево Ульяновской области обнаружили тела пяти человек с признаками насильственной смерти, в том числе двух четырехлетних детей.
Затем в окрестностях населенного пункта нашли тело их родственника — шестнадцатилетнего подростка.
По одной из версий СК, школьник расправился с членами своей семьи, после чего покончил с собой. Кроме того, он оставил предсмертную записку, в которой объяснил, что решил уйти из жизни и забрать родных, чтобы они "не переживали".
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Сотрудник Следственного комитета России на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
18 августа, 17:19РИА Новости
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
172624133102185
Обсудить 52
Убийство семьи под УльяновскомУльяновская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Конечно игры виноваты, больше некому...ещё не один не признался, что бил, пил, не воспитывал, не уделял внимание семье...! Короче все белые и пушистые, виноваты обстоятельства😕
19 августа, 12:59
ksn2009
105314016
То что мама и папа алкаши и у сына могла быть шизофрения это ясен пень не при чём
19 августа, 13:21
Король Фей
7813028
Рекомендуем
Сотрудник Следственного комитета России на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Ульяновские власти рассказали о матери подростка, убившего семью
РИА
Новости
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Выставка Global vape - 2017
Загадочная болезнь, связанная с вейпом, поразила десятки человек
Дуэйн Джонсон
Дуэйн "Скала" Джонсон женился
Лента
новостей
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 19 августа 2019
Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве
Скриншот видео встречи в аэропорту Киева премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его супруги Сары
Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху
Бурый медведь
На Камчатке отстрелили больше 60 представлявших угрозу для людей медведей
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
Певица Пелагея
Названы наставники во втором сезоне шоу "Голос 60+"
Задержанный за нападение на женщину с ребенком в Новой Москве
В Новой Москве пьяный дебошир выстрелил в голову женщине с ребенком
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае
Уровень Амура у Хабаровска достиг шести метров
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон выразил уверенность в европейском будущем России
Джордж Р. Р. Мартин
Джордж Мартин назвал окончание "Игры престолов" избавлением
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13В Совфеде прокомментировали запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США
09:03ОНФ проверит доступность бесплатных медосмотров для работников школ
09:00На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
07:55В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"
Лента новостейМолния