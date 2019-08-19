Отец устроившего бойню подростка рассказал об игровой зависимости сына

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. У 16-летнего школьника, убившего пятерых членов своей семьи в Ульяновской области, была зависимость от компьютерных игр. Об этом его отец рассказал в беседе с Пятым каналом . У 16-летнего школьника, убившего пятерых членов своей семьи в Ульяновской области, была зависимость от компьютерных игр. Об этом его отец рассказал в беседе с

"Я ему давал денежку, бабушка тайком ему давала и при мне давала. <…> Он, по словам его покойной матери, все вот на эти стрелялки переводил", — отметил он.

По словам мужчины, в последний раз он видел сына весной и собирался вновь встретиться с ним в конце августа.

Ранее СМИ сообщали, что подросток регулярно гостил у отца, который жил отдельно от семьи.

Массовое убийство под Ульяновском

В воскресенье в селе Патрикеево Ульяновской области обнаружили тела пяти человек с признаками насильственной смерти, в том числе двух четырехлетних детей.

Затем в окрестностях населенного пункта нашли тело их родственника — шестнадцатилетнего подростка.

По одной из версий СК, школьник расправился с членами своей семьи, после чего покончил с собой. Кроме того, он оставил предсмертную записку, в которой объяснил, что решил уйти из жизни и забрать родных, чтобы они "не переживали".