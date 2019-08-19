Черемновский сахарный завод на Алтае получил почти 32 миллиона рублей

БАРНАУЛ, 19 авг - РИА Новости. Черемновский сахарный завод Алтайского края в текущем году получил 31,9 миллиона рублей инвестиций и увеличил производственную мощность с 2,9 до 5,8 тысячи тонн переработки свеклы в сутки, сообщили в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

"Черемновский сахарный завод является единственным свеклоперерабатывающим предприятием в Алтайском крае. Инвестиционные проекты позволили увеличить плановую производственную мощность с 2,9 до 5,8 тысячи тонн переработки сахарной свеклы в сутки. Объем инвестиций в основной капитал предприятия в текущем году составил 31,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что завод в этом году увеличил посевную площадь до 27,5 гектара, что на пять гектаров больше, чем в 2018 году.