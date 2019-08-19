Голикова возглавила совет по поддержке создания научных центров

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова возглавила совет по государственной поддержке создания и развития в России научных центров мирового уровня, ведущих исследования по приоритетным направлениям науки и техники, распоряжение правительства об утверждении состава совета опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков стал заместителем председателя совета. В состав совета вошли еще 24 человека, среди которых - президент Российской академии наук Александр Сергеев, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, мировой лидер в области синтеза новых химических элементов, физик-ядерщик академик Юрий Оганесян.