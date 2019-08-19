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РИА Новости

Голикова возглавила совет по поддержке создания научных центров

12:35 19.08.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова возглавила совет по государственной поддержке создания и развития в России научных центров мирового уровня, ведущих исследования по приоритетным направлениям науки и техники, распоряжение правительства об утверждении состава совета опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков стал заместителем председателя совета. В состав совета вошли еще 24 человека, среди которых - президент Российской академии наук Александр Сергеев, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, мировой лидер в области синтеза новых химических элементов, физик-ядерщик академик Юрий Оганесян.
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В рамках нацпроекта "Наука" в России планируется создать 16 центров мирового уровня к 2024 году. Четыре из них будут созданы по направлению математики, три - по геномным исследованиям, а остальные - по приоритетам стратегии научно-технологического развития РФ.
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Российская академия наукТатьяна ГоликоваРоссияОбщество
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