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РИА Новости

Московский омбудсмен планирует навестить Шестуна в реанимации

12:33 19.08.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Московский омбудсмен Татьяна Потяева планирует навестить арестованного экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна в реанимации при СИЗО, если позволят врачи.
Ранее жена Шестуна сообщила РИА Новости, что бывшего чиновника перевели в реанимацию при СИЗО в тяжелом состоянии. Он держит очередную голодовку уже более двух месяцев.
"Сейчас буду звонить, если врачи позволят, это же все-таки реанимация, и когда позволят, то обязательно поеду", - сказала Потяева РИА Новости.
Он также отметила, что старается постоянно навещать Шестуна, в последний раз она была у него на прошлой неделе и видела его уже в довольно тяжелом состоянии, но он продолжал настаивать на продолжении голодовки.
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"В последний раз я у него была на прошлой неделе в четверг, я его посещала, он уже был в достаточно тяжелом состоянии, даже не вставал. Обычно мы сидим за столом, но в этот раз он уже не встал с кровати. Очень сильная потеря веса. Я опять с ним целый час разговаривала, чтобы он вернулся хотя бы к потреблению воды в большем количестве, но он четко стоял на своей позиции ", - сказала Потяева.
Она также отметила, что тогда же в четверг Шестуна осматривали специалисты и заключили, что состояние средней тяжести, угрозы для жизни пока нет, но состояние вызывает опасения.
Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.
Шестун, который находится в СИЗО более года, вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".
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