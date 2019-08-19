Московский омбудсмен планирует навестить Шестуна в реанимации

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Московский омбудсмен Татьяна Потяева планирует навестить арестованного экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна в реанимации при СИЗО, если позволят врачи.

Ранее жена Шестуна сообщила РИА Новости, что бывшего чиновника перевели в реанимацию при СИЗО в тяжелом состоянии. Он держит очередную голодовку уже более двух месяцев.

"Сейчас буду звонить, если врачи позволят, это же все-таки реанимация, и когда позволят, то обязательно поеду", - сказала Потяева РИА Новости.

Он также отметила, что старается постоянно навещать Шестуна, в последний раз она была у него на прошлой неделе и видела его уже в довольно тяжелом состоянии, но он продолжал настаивать на продолжении голодовки.

"В последний раз я у него была на прошлой неделе в четверг, я его посещала, он уже был в достаточно тяжелом состоянии, даже не вставал. Обычно мы сидим за столом, но в этот раз он уже не встал с кровати. Очень сильная потеря веса. Я опять с ним целый час разговаривала, чтобы он вернулся хотя бы к потреблению воды в большем количестве, но он четко стоял на своей позиции ", - сказала Потяева.

Она также отметила, что тогда же в четверг Шестуна осматривали специалисты и заключили, что состояние средней тяжести, угрозы для жизни пока нет, но состояние вызывает опасения.

Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.