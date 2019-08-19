Кронштадт, где планируется создать ОЭЗ, может стать островом-музеем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Особую экономическую зону (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа планируется создать на острове Котлин в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга, что в перспективе позволит Кронштадту стать крупнейшим островом-музеем истории ВМФ, сообщает в понедельник пресс-служба городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, где прошло рабочее совещание по обсуждению этого проекта.
"В ходе совещания принято решение о создании рабочей группы с участием профильных ведомств и заинтересованных организаций для формирования заявки на создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга в 2020 году в соответствии с критериями, утвержденными правительством РФ", - говорится в сообщении.
27 июля, 19:14РИА НовостиПодарок военным морякам: в Кронштадте развернули огромный Андреевский флагСамый большой в мире Андреевский флаг развернули на Якорной площади в Кронштадте в преддверии Дня Военно-морского флота России. Рекорд зафиксировали представители "Книги рекордов России". На флаг ушло 70 полос ткани по 40 квадратных метров каждая. Вес готового флага составил 300 кг.
Как отмечают городские власти, Кронштадт благодаря своим историческим и географическим особенностям обладает значительным туристическим потенциалом, который позволяет ему стать "одним из самых крупных островов-музеев в мире, посвященных истории Военно-Морского флота".
В соответствии с решением Минобороны России, здесь создается центр образования, науки и боевой подготовки кадров для Военно-морского флота. В рамках этой концепции, в частности, развивается военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" Западного военного округа. Также планируется восстановление фортификационных сооружений и ряда других культурных и исторических объектов. В апреле российское военное ведомство совместно с администрацией Петербурга учредили автономную некоммерческую организацию по развитию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте "Остров фортов", напоминают городские власти.
"Принятые решения нацелены на то, чтобы создать благоприятный инвестиционный климат, установить особые условия ведения предпринимательской деятельности на данной территории. Они позволят привлечь инвесторов, представителей малого и среднего бизнеса, занимающихся продвижением туристических и рекреационных услуг", - сказал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Юрий Калабин, слова которого приводятся в сообщении.