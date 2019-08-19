Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T12:31Z
https://ria.ru/20190819/1557632250.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152102/20/1521022008_0:0:3101:1745_1036x0_80_0_0_c97667a960a1d17e0508f4f5e570e5f9.jpg
РИА Новости

Кронштадт, где планируется создать ОЭЗ, может стать островом-музеем

12:31 19.08.2019
314
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПамятник Адмиралу Макарову возле Морского Никольского собора в Кронштадте
Памятник Адмиралу Макарову возле Морского Никольского собора в Кронштадте
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Памятник Адмиралу Макарову возле Морского Никольского собора в Кронштадте. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Особую экономическую зону (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа планируется создать на острове Котлин в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга, что в перспективе позволит Кронштадту стать крупнейшим островом-музеем истории ВМФ, сообщает в понедельник пресс-служба городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, где прошло рабочее совещание по обсуждению этого проекта.
"В ходе совещания принято решение о создании рабочей группы с участием профильных ведомств и заинтересованных организаций для формирования заявки на создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга в 2020 году в соответствии с критериями, утвержденными правительством РФ", - говорится в сообщении.
Подарок военным морякам: в Кронштадте развернули огромный Андреевский флаг
27 июля, 19:14РИА Новости
Подарок военным морякам: в Кронштадте развернули огромный Андреевский флагСамый большой в мире Андреевский флаг развернули на Якорной площади в Кронштадте в преддверии Дня Военно-морского флота России. Рекорд зафиксировали представители "Книги рекордов России". На флаг ушло 70 полос ткани по 40 квадратных метров каждая. Вес готового флага составил 300 кг.
Как отмечают городские власти, Кронштадт благодаря своим историческим и географическим особенностям обладает значительным туристическим потенциалом, который позволяет ему стать "одним из самых крупных островов-музеев в мире, посвященных истории Военно-Морского флота".
В соответствии с решением Минобороны России, здесь создается центр образования, науки и боевой подготовки кадров для Военно-морского флота. В рамках этой концепции, в частности, развивается военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" Западного военного округа. Также планируется восстановление фортификационных сооружений и ряда других культурных и исторических объектов. В апреле российское военное ведомство совместно с администрацией Петербурга учредили автономную некоммерческую организацию по развитию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте "Остров фортов", напоминают городские власти.
"Принятые решения нацелены на то, чтобы создать благоприятный инвестиционный климат, установить особые условия ведения предпринимательской деятельности на данной территории. Они позволят привлечь инвесторов, представителей малого и среднего бизнеса, занимающихся продвижением туристических и рекреационных услуг", - сказал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Юрий Калабин, слова которого приводятся в сообщении.
В музее маяков на форте Константин (Кронштадт)
27 июня, 15:01РИА Недвижимость
Толбухин маяк в Кронштадте признан историческим памятником
901001
Обсудить 1
КронштадтРоссияБезопасностьОбщество
Рекомендуем
Сотрудник Следственного комитета России на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Ульяновские власти рассказали о матери подростка, убившего семью
РИА
Новости
Выставка Global vape - 2017
Загадочная болезнь, связанная с вейпом, поразила десятки человек
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Лента
новостей
Дуэйн Джонсон
Дуэйн "Скала" Джонсон женился
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Отец устроившего бойню подростка рассказал об игровой зависимости сына
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 19 августа 2019
Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве
Бурый медведь
На Камчатке отстрелили больше 60 представлявших угрозу для людей медведей
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае
Уровень Амура у Хабаровска достиг шести метров
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон выразил уверенность в европейском будущем России
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
Певица Пелагея
Названы наставники во втором сезоне шоу "Голос 60+"
Ситуация в Идлибе
В Минобороны Турции сообщили о трех жертвах удара сирийских ВВС по Идлибу
Скриншот видео встречи в аэропорту Киева премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его супруги Сары
Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13В Совфеде прокомментировали запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США
09:03ОНФ проверит доступность бесплатных медосмотров для работников школ
09:00На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
07:55В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"
Лента новостейМолния