Кронштадт, где планируется создать ОЭЗ, может стать островом-музеем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Особую экономическую зону (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа планируется создать на острове Котлин в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга, что в перспективе позволит Кронштадту стать крупнейшим островом-музеем истории ВМФ, сообщает в понедельник пресс-служба городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, где прошло рабочее совещание по обсуждению этого проекта.

"В ходе совещания принято решение о создании рабочей группы с участием профильных ведомств и заинтересованных организаций для формирования заявки на создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга в 2020 году в соответствии с критериями, утвержденными правительством РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечают городские власти, Кронштадт благодаря своим историческим и географическим особенностям обладает значительным туристическим потенциалом, который позволяет ему стать "одним из самых крупных островов-музеев в мире, посвященных истории Военно-Морского флота".

В соответствии с решением Минобороны России, здесь создается центр образования, науки и боевой подготовки кадров для Военно-морского флота. В рамках этой концепции, в частности, развивается военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" Западного военного округа. Также планируется восстановление фортификационных сооружений и ряда других культурных и исторических объектов. В апреле российское военное ведомство совместно с администрацией Петербурга учредили автономную некоммерческую организацию по развитию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте "Остров фортов", напоминают городские власти.