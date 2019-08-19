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РИА Новости

Премьер-министр Дании назвала идею Трампа о покупке Гренландии абсурдной

12:30 19.08.2019 (обновлено: 13:49 19.08.2019)
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© CC0 / mortenkilsholmГренландия
Гренландия
© CC0 / mortenkilsholm
Гренландия. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 19 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала абсурдной идею президента США Дональда Трампа купить Гренландию, передает телеканал DR.

"Это абсурдная дискуссия, и Ким Кильсен (премьер-министр Гренландии. — Прим. ред.) ясно дал понять, что Гренландия не продается, так что все разговоры прекратились. С другой стороны, много других вопросов, которые мы бы хотели обсудить с президентом США. Например, усиление сотрудничества в Арктике", — заявила Фредериксен журналистам.

Она отметила, что Дания по-прежнему готовится к визиту американского президента, который запланирован на 2-3 сентября.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники написала, что Трамп хочет купить Гренландию, в том числе для расширения американского военного присутствия в Арктике. Позднее он подтвердил журналистам, что "стратегически" интересовался возможностью покупки острова.
Датских политиков планы Трампа возмутили, а в гренландском МИД, в свою очередь, заявили, что остров открыт "для бизнеса, но не для продажи".
Заснеженные горы в районе гавани города Тасиилак в Гренландии
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Дональд ТрампАрктикаДанияСШАГренландияВ мире
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