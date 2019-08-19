Система ГЛОНАСС до конца месяца будет работать не в полном составе

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российская навигационная система ГЛОНАСС не будет работать в полном составе до 1 сентября, сообщается на сайте Информационно-аналитического центра ГЛОНАСС.

Согласно сообщению на сайте, перерыв в использовании космического аппарата "Глонасс-М" номер 717 продлится до 1 сентября, спутник будет находиться на техобслуживании. Аппарат вышел из строя 1 августа. Он был самым старым из использовавшихся по назначению на тот момент в системе ГЛОНАСС. Еще один аналогичный по возрасту аппарат находится в орбитальном резерве.

До этого на сайте Информационно-аналитического центра ГЛОНАСС говорилось, что спутник вернется к работе после 10 августа.

"Глонасс-М" номер 717 был запущен на орбиту 25 декабря 2006 года и введен в эксплуатацию 3 апреля 2007 года. Гарантированный срок активного существования аппаратов этого поколения - 7 лет.