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РИА Новости

Система ГЛОНАСС до конца месяца будет работать не в полном составе

12:28 19.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМакет российского космического аппарата серии "Глонасс-К"
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Макет российского космического аппарата серии "Глонасс-К". Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российская навигационная система ГЛОНАСС не будет работать в полном составе до 1 сентября, сообщается на сайте Информационно-аналитического центра ГЛОНАСС.
Согласно сообщению на сайте, перерыв в использовании космического аппарата "Глонасс-М" номер 717 продлится до 1 сентября, спутник будет находиться на техобслуживании. Аппарат вышел из строя 1 августа. Он был самым старым из использовавшихся по назначению на тот момент в системе ГЛОНАСС. Еще один аналогичный по возрасту аппарат находится в орбитальном резерве.
Космический аппарат Глонасс-М
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До этого на сайте Информационно-аналитического центра ГЛОНАСС говорилось, что спутник вернется к работе после 10 августа.
"Глонасс-М" номер 717 был запущен на орбиту 25 декабря 2006 года и введен в эксплуатацию 3 апреля 2007 года. Гарантированный срок активного существования аппаратов этого поколения - 7 лет.
Сейчас в орбитальной группировке ГЛОНАСС находится 27 аппаратов, из них 23 используются по целевому назначению. Для работы на территории России достаточно 18 спутников, для полного охвата земного шара необходимо 24 аппарата. Два спутника сейчас находится в орбитальном резерве, по одному - на этапе летных испытаний и на техобслуживании.
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ГЛОНАСС (система навигации)РоссияРИА Наука
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