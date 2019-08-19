Лидер компартии Франции выступил за отмену антироссийских санкций

ПАРИЖ, 19 авг – РИА Новости. Национальный секретарь Французской коммунистической партии (PCF), депутат Нацсобрания (нижняя палата) парламента Франции Фабьен Руссель высказался за отмену санкций Евросоюза против РФ.

"Если мы видим, что ситуация немного улучшается в Крыму, в Донбассе, где в последнее время режим прекращения огня соблюдается, я думаю, надо двигаться к окончанию санкций и к диалогу", - сказал Руссель в эфире телеканала BFMTV

Он напомнил, что Европейский союз ввел санкции против России в 2014 года после событий на Украине и в Крыму. "Это нанесло существенный удар по европейской и французской экономике, в том числе сельскому хозяйству", - подчеркнул политик.

Руссель также назвал полезной предстоящую встречу президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина и выступил за потепление в отношениях Москвы и Парижа. "В дипломатических отношениях надо говорить не только с друзьями, надо говорить со всеми", - добавил он.

Переговоры Путина и Макрона состоятся в понедельник во второй половине дня в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон на юге Франции.