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РИА Новости

Лидер компартии Франции выступил за отмену антироссийских санкций

12:27 19.08.2019
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкСкульптура "Гения свободы" на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа
Скульптура Гения свободы на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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ПАРИЖ, 19 авг – РИА Новости. Национальный секретарь Французской коммунистической партии (PCF), депутат Нацсобрания (нижняя палата) парламента Франции Фабьен Руссель высказался за отмену санкций Евросоюза против РФ.
"Если мы видим, что ситуация немного улучшается в Крыму, в Донбассе, где в последнее время режим прекращения огня соблюдается, я думаю, надо двигаться к окончанию санкций и к диалогу", - сказал Руссель в эфире телеканала BFMTV.
Он напомнил, что Европейский союз ввел санкции против России в 2014 года после событий на Украине и в Крыму. "Это нанесло существенный удар по европейской и французской экономике, в том числе сельскому хозяйству", - подчеркнул политик.
Руссель также назвал полезной предстоящую встречу президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина и выступил за потепление в отношениях Москвы и Парижа. "В дипломатических отношениях надо говорить не только с друзьями, надо говорить со всеми", - добавил он.
Переговоры Путина и Макрона состоятся в понедельник во второй половине дня в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон на юге Франции.
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8 июня, 09:42РИА Новости
Глава делегации стран ЕС назвала санкции против Крыма ошибкой
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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